В Минске нашли мертвым мужчину, пропавшего в день протестов

В Минске нашли погибшего Никиту Кривцова, который пропал 12 августа. По предварительной информации, тело мужчины обнаружили повешенным на дереве в районе улицы Парниковой. Следов побоев на его теле не обнаружили.

Поисково-спасательный отряд "Ангел" сообщил, что в Минске 22 августа нашли повешенным Никиту Кривцова. В ориентировке отряда сказано, что мужчину 1992 года рождения последний раз видели 12 августа, когда он направлялся из Минска на работу в Королев Стан.

"Кривцов Никита Сергеевич (31.07.1992 г.р.) найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Администрация группы не комментирует обстоятельств гибели пропавшего", – сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Фото: Поисково-спасательный отряд "Ангел" / ВКонтакте

Портал TUT.BY со ссылкой на отряд сообщил, что смерть Кривцова не носит криминальный характер, следов побоев на теле нет.

Пресс-секретарь Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Наталья Ганусевич не стала давать комментарий TUT.BY и посоветовала обратиться в Следственный комитет. В комментарии Onliner Ганусевич сказала, что труп мужчины обнаружили сегодня в 14.00 повешенным на дереве в районе улицы Парниковой.

Onliner связался с женой погибшего Еленой, которая все эти дни искала мужа по больницам и изоляторам. Она сказала, что не владеет информацией об участии ее мужа в митингах. По ее словам, 12 августа Кривцов перестал выходить на связь. Есть ли на теле мужа какие-то травмы и следы избиения, Елена не знает. Жена погибшего уверена, что сам Кривцов не мог этого сделать, потому что "был слабым для такого".

Газета "Наша Ніва" написала, что в последний раз его телефон зарегистрировали в районе Республиканского центра неврологии и нейрохирургии в Минске. В газете уточнили, что погибший был родом из города Вилейка Минской области, он был футбольным фанатом.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

В Минске 12 августа шел четвертый день протестов после выборов президента. В этот день протестующие перекрывали дороги.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.