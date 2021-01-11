В Полтавской области до сих пор чинят взорвавшийся газопровод – ГСЧС

Ремонтные работы на участке разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области по состоянию на утро 11 января продолжаются. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 11 января бригадами Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода. Всего к работам привлечено 30 человек и шесть единиц техники", – пояснили в ГСЧС.

9 января в нескольких километрах от города Лубны прозошел взрыв и пожар на участке магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". В результате взрыва часть Лубенского района Полтавской области осталась без газа из-за разгерметизации газопровода, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оператор ГТС Украины назвал диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.