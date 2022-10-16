В Ровенской области домашняя собака смертельно травмировала новорожденного ребенка – полиция

"Полицейские [...] предварительно выяснили, что около 15.00 мать вышла на прогулку с сыном. Когда вернулась на несколько минут в дом, оставила коляску во дворе. В это время домашняя овчарка перепрыгнула через забор, опрокинула коляску и вытащила ребенка. Спасая сына, 36-летний отец смертельно травмировал животное. К сожалению, медики "скорой" только констатировали смерть ребенка", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что о смерти мальчика им сообщил его отец.

"Установлено, что семья благополучная, воспитывает еще и восьмилетнего сына", – подчеркнули в полиции.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка с отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.