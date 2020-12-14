В Украине погибли две 15-летние школьницы, обе – при попытке сфотографироваться

15-летняя жительница Львова получила удар током, когда пыталась сделать селфи на крыше товарного вагона, ее ровесница из Ровно упала с крыши семиэтажного здания, тоже делая фотографии, сообщили в полиции.

Вечером 13 декабря и после полуночи 14-го во Львове и Ровно при попытке сфотографироваться погибли две пятнадцатилетние школьницы.

Как сообщила в Facebook пресс-служба полиции Ровенской области, жительница Ровно упала с крыши недостроенного семиэтажного здания, куда пошла с ровесницей.

"Две ученицы 10-го класса находились на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения. Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия: медикам не удалось спасти ее жизнь", – проинформировали в полиции.

Погибшая, по данным правоохранителей, проживала с матерью, на учете семья не стояла и раньше в поле зрения правоохранителей не попадала.

15-летняя львовянка погибла, получив удар током, проинформировала пресс-служба полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, ее тело без признаков жизни на территории железнодорожной станции Подзамче нашел машинист поезда.

"Правоохранители установили личность погибшей 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась. Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила, когда делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач", – говорится в релизе.

По факту гибели девушек открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), оба инцидента квалифицировали как несчастный случай.