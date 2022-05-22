В Житомирской области агент оккупантов пытался устроиться в Вооруженные силы Украины, он задержан – СБУ

"В Житомирской области СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов", – говорится в сообщении.

Спецслужба выяснила, что жителя Киевской области россияне завербовали в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Во время оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал "наводку" относительно адресов проживания бывших участников АТО. Кроме того, злоумышленник "подсказывал" оккупантам места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов", – объяснили в СБУ.

По ее данным, после деоккупации населенного пункта "российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат относительно призыва и зачисления в одну из воинских частей".

"Сотрудники СБУ разоблачили эти планы и задержали предателя. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в ведомстве.

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