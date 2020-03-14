Житель Волынской области пытался вывезти из Украины 50 тыс. медицинских масок

Сегодня пограничники Луцкого отряда вместе с полицейскими в пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль Renault под управлением 31-летнего жителя Волынской области, загруженный респираторными масками, которые запрещены для вывоза из Украины.

В пункте пропуска Ягодин в Волынской области сегодня местный житель пытался вывезти на автомобиле 50 тыс. респираторых масок на общую сумму около $50 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Пограничники Луцкого отряда вместе с полицейскими в пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль Renault под управлением 31-летнего волынянина, загруженный респираторными масками, которые запрещены для вывоза из Украины", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что мужчина направлялся в одну из стран Евросоюза.

Правоохранители не выпустили автомобиль из Украины, сейчас проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

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