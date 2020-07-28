Канада потребовала от Ирана быстрее раскрыть данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

Глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс призвала Иран как можно скорее обнародовать фактологическую информацию с бортовых самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Фокс считает, что до конца расследования еще далеко и у экспертов возникает много вопросов.

Совет по безопасности Канады выступает за достоверное расследование катастрофы самолета МАУ в Иране Фото: EPA

Канада потребовала от Ирана предоставить общественности доступ к данным бортовых самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. Об этом сказано в заявлении главы Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс от 23 июля.

"Работа в Париже завершена, но до конца расследования еще далеко. Возникает много вопросов, на которые необходимо найти ответы. Мне известно, что родственники жертв и многие другие стремятся узнать, какие именно данные были получены. Мы призвали Иран как можно скорее обнародовать фактологическую информацию с бортовых самописцев", – сказала Фокс.

По ее словам, Совет по безопасности Канады продолжает выступать за проведение тщательного, прозрачного и достоверного расследования.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.