ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Во Франции успешно загрузили данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ

Данные с черного ящика сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", включая само событие, были успешно загружены, сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

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Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Boeing 737-800 разбился 8 января вблизи столицы Ирана 
Фото: EPA

Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции смогли успешно загрузить данные с черных ящиков сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом 20 июля французское бюро сообщило на своей странице в Twitter.

"Данные Boeing 737 UR-PSR [самолета "Международных авиалиний Украины". "ГОРДОН"] PS752 / данные CVR, включая само событие, были успешно загружены BEA. Данные переданы в AAIB [Бюро по расследованию авиационных происшествий. – "ГОРДОН"] Ирана", – говорится в сообщении.

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета "Международных авиалиний Украины".

Ожидается, что расшифровка самописцев займет около пяти дней.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Киев, Украина, МИД, Франция, авиакатастрофа, МАУ, крушение самолета МАУ в Иране
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