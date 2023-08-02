ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Без разблокировки портов речь не может идти о восстановлении экономики Украины – глава ФМУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за действий РФ традиционные рынки для Украины недостижимы, заявил Беленький
Из-за действий РФ традиционные рынки для Украины недостижимы, заявил Беленький
Фото: gmk.center

Блокировка украинских портов государством-агрессором РФ привело к тому, что Украина потеряла значительную часть экспортной валютной выручки, особенно в металлургии, а также позиции на мировых рынках. Без возвращения свободной морской торговли говорить о восстановлении сектора горно-металлургического комплекса и украинской экономики нельзя. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" 2 августа высказал глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"До войны экспортными товарами, которые давали Украине преобладающую часть валютной выручки, были зерновые культуры и продукция горно-металлургического комплекса. С первых дней войны мы поднимали вопросы на всех возможных уровнях о том, что "зерновое соглашение" должно быть постепенно расширено и на другие грузы. Все органы власти эту инициативу поддерживали, но, к сожалению, никакого положительного результата в этом направлении достигнуто не было", – отметил Беленький.

По его словам, единственной возможностью для экспорта металлургической продукции остается железная дорога в страны Европы, что существенно сужает возможности экспорта.

"Для нас большая часть мира, наши традиционные рынки сбыта недостижимы. Это не позволяет даже говорить о каком-то восстановлении экономики, производства и экспорта горно-металлургического комплекса в ближайшей перспективе. Поэтому мы считаем, что при переговорах о продлении "зернового соглашения" нужно задавать вопросы и о расширении этого соглашения на другие грузы, в том числе на грузы горно-металлургического комплекса", – заявил Беленький.

Глава ФМУ считает, что Россия применяла пиратские действия в акватории Черного моря, для прекращения чего международное сообщество должно задействовать комплексные меры. "Решением может стать обеспечение конвоя грузов, приходящих в черноморские порты, нашими партнерами. Решение вопроса страхования этих грузов также могло бы очень помочь в практической реализации этой инициативы", – резюмировал Беленький.

Контекст:

17 июля РФ объявила о выходе из "зернового соглашения".

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану предложение продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки". Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты). После этого РФ начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

Теги: Украина, экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, Сергей Беленький, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"
Галина ГРИШИНА
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
"Это жиза". Мишина показала свои "некрасивые фото"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (351706)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (182775)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (153461)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (110901)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (93932)
6
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (92396)
7
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (72127)
8
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (68841)
 
 
 
 