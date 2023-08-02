Без разблокировки портов речь не может идти о восстановлении экономики Украины – глава ФМУ

"До войны экспортными товарами, которые давали Украине преобладающую часть валютной выручки, были зерновые культуры и продукция горно-металлургического комплекса. С первых дней войны мы поднимали вопросы на всех возможных уровнях о том, что "зерновое соглашение" должно быть постепенно расширено и на другие грузы. Все органы власти эту инициативу поддерживали, но, к сожалению, никакого положительного результата в этом направлении достигнуто не было", – отметил Беленький.

По его словам, единственной возможностью для экспорта металлургической продукции остается железная дорога в страны Европы, что существенно сужает возможности экспорта.

"Для нас большая часть мира, наши традиционные рынки сбыта недостижимы. Это не позволяет даже говорить о каком-то восстановлении экономики, производства и экспорта горно-металлургического комплекса в ближайшей перспективе. Поэтому мы считаем, что при переговорах о продлении "зернового соглашения" нужно задавать вопросы и о расширении этого соглашения на другие грузы, в том числе на грузы горно-металлургического комплекса", – заявил Беленький.

Глава ФМУ считает, что Россия применяла пиратские действия в акватории Черного моря, для прекращения чего международное сообщество должно задействовать комплексные меры. "Решением может стать обеспечение конвоя грузов, приходящих в черноморские порты, нашими партнерами. Решение вопроса страхования этих грузов также могло бы очень помочь в практической реализации этой инициативы", – резюмировал Беленький.