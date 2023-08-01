Блокирование Россией украинских морских портов – это средневековье, мир должен это прекратить – эксперт

Он подчеркнул, что блокада портов, к которой прибегла страна-агрессор РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину, противоречит международному праву. "Это технология Средневековья, когда осаждали города и голодом заставляли жителей сдаваться. Сегодня она противоречит всем международным законам. Международное сообщество должно на это отреагировать, потому что главная составляющая мировой экономики – это торговля, а большая часть торговли идет морем, и это очень плохой прецедент", – заявил Каленков.

Заключенное в прошлом году "зерновое соглашение", по его мнению, позволило вывезти часть украинской агропродукции, однако частично "легитимизировало необоснованные претензии РФ".

"Конечно, нельзя говорить о том, что это как-то "отбелило" РФ, но по меньшей мере с ней разговаривают и это частично легитимизирует ее абсолютно необоснованные претензии. "Зерновое соглашение" было заключено в крайне вынужденной ситуации, когда к голове был приставлен пистолет, и поэтому его нельзя назвать соглашением в полном смысле этого слова", – подчеркнул эксперт.

В связи с этим продление "зернового соглашения" также будет играть на руку России, считает Каленков. "Это дополнительные средства для российского бюджета на покупку оружия, поэтому для нас это невыгодно. Это очень плохой прецедент, когда агрессору идут навстречу и считаются с его претензиями. Именно в этом и заключается главный риск", – сказал он.

Каленков считает, что выход России из соглашения и эскалация конфликта в виде обстрелов украинских портов – это возможность для Украины и ее партнеров вернуть страну-агрессора к выполнению международных правил.

Эксперт также отметил, что в вопросе разблокирования портов для всех грузов есть две составляющие – безопасность и экономика. "Что касается первой, то нужно предоставить нам больше средств ПВО, а также минные тральщики и катера. Что касается экономики, то это создание фонда для перестрахования рисков страховых компаний и усиление санкционного давления на РФ, что будет побуждать ее вернуться к международным правилам", – заключил глава "Укрметаллургпрома".