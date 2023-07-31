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Помочь Украине с безопасностью морской торговли могут страны НАТО – экономист

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РФ не решится атаковать страны-участницы Альянса, поэтому судоходство может быть защищено при помощи стран НАТО, считает Иван Ус
РФ не решится атаковать страны-участницы Альянса, поэтому судоходство может быть защищено при помощи стран НАТО, считает Иван Ус
Фото: depositphotos.com

Обеспечить безопасность торговых судов в Черном море могут страны НАТО – так могут быть фактически разблокированы морские порты для всех видов экспорта. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Если мы вспомним историю, вообще что предшествовало черноморской зерновой инициативе? Передумало предложение Великобритании о том, что военные лодки флота этой страны будут обеспечивать поставки зерна в другие страны. Я не исключаю, что Великобритания и Турция формально будут выполнять соглашение с Украиной, которое также и с ООН", – отметил эксперт.

Ус добавил, что позиция этих стран может повлиять на позицию России, и РФ не решится атаковать страны-участницы Альянса. 

"Вариант с Великобританией фактически будет означать полную деблокаду портов Украины. Военные лодки Турции и Великобритании фактически лишат Россию возможности делать какие-то провокации, просто потому, что эти провокации для нее могут завершиться каким-то очень неприятным военным столкновением", – заявил экономист.

В последнее время Турция предприняла ряд шагов, которые можно трактовать как агрессивные по отношению к РФ, поэтому для России нагнетание ситуации может закончиться противостоянием с Турцией, объяснил он.

"Фактически делается несколько заявлений одно за другим, которые очень четко дают понять, что Турция становится более агрессивной. Для России этот рост агрессивности Турции может закончиться реальным конфликтом с одной из стран НАТО, второй армией НАТО", – сказал Ус.

Контекст:

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала 28 июля, что страна-агрессор РФ не продлила "зерновое соглашение", потому что президент Турции Реджеп Эрдоган "разозлил" российские власти. Москве не понравилось, что он вернул Украине защитников "Азовстали", которые, по условиям соглашения с Россией, якобы должны были оставаться в Турции до конца войны. Кроме того, Анкара одобрила вступление Швеции в НАТО, говорится в материале.

Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу "зерновой инициативы". Он отмечал, что Турция будет использовать все свои дипломатические инструменты, чтобы обеспечить возобновление "зерновой сделки". Также, по его словам, у Путина есть ожидания от западных стран в отношении соглашения.

Эрдоган 17 июля выразил мнение, что Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с ним. 

СМИ сообщили 28 июля, что Путин проигнорировал запросы Эрдогана о том, чтобы провести переговоры по поводу "зернового соглашения", действие которого истекло 18 июля, и Москва заявила, что выходит из сделки.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Черное море, экспорт, страна-агрессор, соглашение, морские порты Украины, море, зерновой коридор
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