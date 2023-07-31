Помочь Украине с безопасностью морской торговли могут страны НАТО – экономист

РФ не решится атаковать страны-участницы Альянса, поэтому судоходство может быть защищено при помощи стран НАТО, считает Иван Ус Фото: depositphotos.com

"Если мы вспомним историю, вообще что предшествовало черноморской зерновой инициативе? Передумало предложение Великобритании о том, что военные лодки флота этой страны будут обеспечивать поставки зерна в другие страны. Я не исключаю, что Великобритания и Турция формально будут выполнять соглашение с Украиной, которое также и с ООН", – отметил эксперт.

Ус добавил, что позиция этих стран может повлиять на позицию России, и РФ не решится атаковать страны-участницы Альянса.

"Вариант с Великобританией фактически будет означать полную деблокаду портов Украины. Военные лодки Турции и Великобритании фактически лишат Россию возможности делать какие-то провокации, просто потому, что эти провокации для нее могут завершиться каким-то очень неприятным военным столкновением", – заявил экономист.

В последнее время Турция предприняла ряд шагов, которые можно трактовать как агрессивные по отношению к РФ, поэтому для России нагнетание ситуации может закончиться противостоянием с Турцией, объяснил он.

"Фактически делается несколько заявлений одно за другим, которые очень четко дают понять, что Турция становится более агрессивной. Для России этот рост агрессивности Турции может закончиться реальным конфликтом с одной из стран НАТО, второй армией НАТО", – сказал Ус.