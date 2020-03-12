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ДЕНЬГИ

Чиновники Минюста требовали у фермера взятку в $1 млн – СБУ

По данным СБУ, злоумышленники, среди которых есть чиновники Минюста, за взятку обещали фермеру из Кировоградской области назначение директором государственного сельхозпредприятия.

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Трех человек задержали после передачи денег
Трех человек задержали после передачи денег
Фото: ssu.gov.ua

Бывшие и действующие чиновники Министерства юстиции Украины причастны к вымогательству денег, сумма которых превышает $1 млн. Об этом 12 марта проинформировали в СБУ.

"По данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины – чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого министерства. Оперативники спецслужбы установили, что при посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера из Кировоградской области $75 тыс.", – сказано в сообщении.

За это фермеру пообещали назначение директором одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона.

"Обеспечить гарантированное получение должности заговорщики обещали с помощью связей бывшего должностного лица Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам". Кроме того, злоумышленники требовали от фермера дополнительно уплаты $1 млн. Участники сделки убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения посредством сдачи в аренду земельных участков площадью более 3 тыс. га, принадлежащих сельхозпредприятию", – рассказали в спецслужбе.

Трех участников "схемы" задержали при получении первой части взятки, $20 тыс., еще одного, организатора, – в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

12 марта министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в его ведомстве при участии СБУ задержали сотрудника, который взял взятку в свой последний рабочий день.

Теги: Кировоградская область, взятка, фермеры, уголовное производство, назначение
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