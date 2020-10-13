Для повышения курса до 30 грн/$ нет оснований – Марченко

На курс украинской гривны скорее влияют экспорт-импорт и приток валюты в страну. Кредит Международного валютного фонда тоже является одним из фактором, но не основным, считает министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко: Фактор МВФ больше технически-политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию Фото: mof.gov.ua

Даже в случае возникновения проблем с получением нового транша от Международного валютного фонда оснований для повышения курса до 30 грн/$ нет. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью ThePage, опубликованном 12 октября.

"Для этого нет оснований. Опять же, фактор МВФ больше технически-политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияют на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну. Но это не основной фактор, а лишь один из них", – объяснил министр.

По состоянию на 13 октября курс гривны составляет 28,25 грн/$. Проект государственного бюджета на 2020 год рассчитывался с учетом прогнозного курса 28,2 грн/$.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики". Марченко подтвердил, что задержка с новым траншем вызвана вопросам МВФ к работе антикоррупционных органов в Украине, а также к ограничениям заработной платы чиновников.