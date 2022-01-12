"ДТЭК Энерго" создала первую в Украине "цифровую шахту"

"Для этого под землей развернули инфраструктуру связи на базе технологии Wi-Fi, которая стала основой для внедрения целого набора цифровых решений, направленных на безопасность работы шахтеров. Среди них – автоматическая газовая защита нового уровня, система контроля и управления дегазацией, уникальная система мониторинга проветривания шахты, смарт-лампы для шахтеров, которые в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности их точное местоположение, система коммуникаций шахтеров с поверхностью и внутри шахты", – сказано в сообщении.

В ДТЭК объяснили, что на "Юбилейной" уголь добывают в сложных горно-геологических условиях, так как концентрация метана в горных выработках там одна из самых высоких на Западном Донбассе. Цифровое преобразование шахты начали в 2019 году, "Юбилейная" стала пилотной среди угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго".

"Мы вышли на новый уровень контроля отработки высокогазообильных пластов, в режиме реального времени отслеживаем, где именно находятся люди на производственных участках, производится оперативное оповещение диспетчера и инженерного состава об обстановках, аварийных и нештатных случаях под землей", – рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Первым этапом цифровизации шахты стало развертывание инфраструктуры связи на основе технологии Wi-Fi.

"Для этого в горных выработках проложили почти 130 километров кабеля, установили 120 станций связи и 400 точек доступа. Wi-Fi-инфраструктура стала фундаментом для следующего инновационного шага – создания системы позиционирования персонала. Под землей смонтировали более 1700 радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 км горных выработок. А 1,5 тыс. касок шахтеров "Юбилейной" снабдили смарт-лампами, которые не только освещают горные выработки, но и в режиме реального времени передают на диспетчерский пульт на поверхности, где именно под землей находится человек с точностью до 10 метров", – отметили в пресс-службе.

Добычу угля на шахте мониторят в режиме онлайн, учет горной массы ведут конвейерные весы, которые также определяют качество угольной продукции.

"Современная энергетика – это ІТ-энергетика. Проект на "Юбилейной" стал показательным, ведь цифровые решения успешно продемонстрировали свой потенциал. В дальнейших планах программы MODUS и "ДТЭК Энерго" – тираж решений на другие шахты", – заявил директор по ІТ и руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.