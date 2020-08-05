Экспертно-криминалистический центр МВД подтвердил обоснованность "Роттердам плюс" – адвокат

Согласно выводу экспертно-криминалистического центра МВД, опубликованному адвокатом Натальей Дригваль, принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости "замыкающего" производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов Фото: depositphotos.com

Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел подтвердил, что в период действия формулы "Роттердам плюс" украинский рынок угля был зависим от импорта и импортная альтернатива была оправданной для определения его цены. Об этом в своей колонке для издания "Обозреватель" сообщила адвокат Наталья Дригваль, обнародовав копию вывода института судебных экспертиз.

"Импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дающей ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшающей субъективный фактор. Данное утверждение подтверждается рядом экспертиз и исследований, в частности Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и глобальной ассоциации Euracoal", – сообщила адвокат.

Согласно выводу экспертно-криминалистического центра МВД, принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости "замыкающего" производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы.

"По итогу исследования установлено, что спрос не удовлетворялся внутренним производством в период действия формулы ["Роттердам плюс"]", – говорится в копии вывода экспертно- криминалистического центра МВД.

Cебестоимость большинства шахт Украины находится выше импортного паритета в связи со сложными горно-геологическими условиями и хроническим недоинвестированием, отметили эксперты.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.