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Гройсман о госбюджете-2022: Стратегия очевидна – залезть в карман бизнесу и людям

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Гройсман: Центр принятия всех государственных решений Банковая. Зоны ответственности смешаны и размыты
Гройсман: Центр принятия всех государственных решений – Банковая. Зоны ответственности смешаны и размыты
Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Государственный бюджет 2022 года и изменения в Налоговый кодекс приняты с драконовским давлением на бизнес. Об этом лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью ZN.UA, опубликованном 21 декабря.

"Стратегия очевидна – залезть в карман бизнесу и людям. "Слуги" начали жить на широкую ногу. Когда, к примеру, речь идет о тарифном меморандуме Кабмина и местного самоуправления, то надо понимать, что это манипуляция. Вместо того, чтобы 4% НДФЛ пустить на развитие, они деньгами налогоплательщикjd платят за газ, пытаясь компенсировать собственные факапы", – сказал политик.

По его словам, энергетический кризис обойдется Украине в $10 млрд.

"Пять миллиардов утечет из бюджетной сферы и столько же – из энергозависимой промышленности, брошенной на произвол судьбы. Системный энергетический штаб должен с апреля работать в Кабмине, а не создаваться в пожарном порядке Офисом президента в декабре", – заявил Гройсман.

Он отметил, что сейчас Украина на старте кризиса.

"Бизнес закрывает предприятия, которые становятся неконкурентными, потому что владельцы не могут позволить покупать газ по $1400. В то время как правительство позволяет себе верстать бюджет на следующий год по летнему курсу за тысячу кубов, который был в четыре раза ниже нынешнего", – сказал экс-премьер.

На вопрос журналиста, кто персонально ответственен за кризис – президент, премьер-министр, гава НАК "Нафтогаз" или парламент, Гройсман ответил: "Программа правительства [премьер-министра Дениса] Шмыгаля не утверждена. Центр принятия всех государственных решений – Банковая. Зоны ответственности смешаны и размыты. Действия парламента часто лишь усугубляют ситуацию".

Контекст:

Верховная Рада 2 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №6000 о государственном бюджете на 2022 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,324 трлн грн (на 9,7%, или 117,2 млрд грн больше, чем в 2021 году), расходы – на уровне 1,499 трлн грн (на 4,2%, или на 61,1 млрд грн больше, чем в текущем году).

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 16 декабря заявил, что госбюджет Украины на 2022 год сверстан, исходя из цены газа по $250 за 1 тыс. м³.

21 декабря цена на газ, согласно данным лондонской биржи ICE Futures, перевалила за $2 тыс и достигла исторического максимума.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 13 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании были заполнены примерно на 61,90%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Теги: Украина, госбюджет, Владимир Гройсман, кризис, природный газ, Кабмин
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