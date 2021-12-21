Гройсман о госбюджете-2022: Стратегия очевидна – залезть в карман бизнесу и людям

"Стратегия очевидна – залезть в карман бизнесу и людям. "Слуги" начали жить на широкую ногу. Когда, к примеру, речь идет о тарифном меморандуме Кабмина и местного самоуправления, то надо понимать, что это манипуляция. Вместо того, чтобы 4% НДФЛ пустить на развитие, они деньгами налогоплательщикjd платят за газ, пытаясь компенсировать собственные факапы", – сказал политик.

По его словам, энергетический кризис обойдется Украине в $10 млрд.

"Пять миллиардов утечет из бюджетной сферы и столько же – из энергозависимой промышленности, брошенной на произвол судьбы. Системный энергетический штаб должен с апреля работать в Кабмине, а не создаваться в пожарном порядке Офисом президента в декабре", – заявил Гройсман.

Он отметил, что сейчас Украина на старте кризиса.

"Бизнес закрывает предприятия, которые становятся неконкурентными, потому что владельцы не могут позволить покупать газ по $1400. В то время как правительство позволяет себе верстать бюджет на следующий год по летнему курсу за тысячу кубов, который был в четыре раза ниже нынешнего", – сказал экс-премьер.

На вопрос журналиста, кто персонально ответственен за кризис – президент, премьер-министр, гава НАК "Нафтогаз" или парламент, Гройсман ответил: "Программа правительства [премьер-министра Дениса] Шмыгаля не утверждена. Центр принятия всех государственных решений – Банковая. Зоны ответственности смешаны и размыты. Действия парламента часто лишь усугубляют ситуацию".