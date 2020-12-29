Кабмин решил поднять зарплаты в "Нафтогазі" почти в два раза

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости пересмотра финансового плана компании НАК "Нафтогаз України" на 2020 год в части фонда оплаты труда. Документ увеличивает зарплату сотрудников компании на 75%, а у членов правления – на 56%.

"Нафтогаз" за девять месяцев работы получил убыток в размере 18,7 млрд грн, сказал Марченко Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз України" на 2020 год, документ увеличивает зарплатный фонд компании в два раза. Такое решение правительство приняло на заседании 23 декабря, трансляцию которого вел YouTube-канал Кабмина.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не стал голосовать за этот документ. Он сказал, что ряд его норм стоит пересмотреть. В финансовом плане предусмотрено 11,5 млрд грн прибыли, но при этом компания за девять месяцев получила убыток 18,7 млрд грн, сказал министр.

Марченко считает необходимым пересмотреть механизм зачисления сомнительных долгов компании, а также доходную и расходную части с учетом нарушений, выявленных государственной аудиторской службой. По информации министра, в проект финплана заложили 13,3 млрд м³ добытого газа, а по утвержденной правительственной концепции этот показатель должен быть на уровне 21 млрд м³.

Министр уточнил, что необходимо пересмотреть финансовый план и в части фонда оплаты труда. Согласно документу, зарплата сотрудников "Нафтогазу" вырастет на 75%, а у членов правления – на 56%.

Правительственный комитет перед заседанием Кабмина согласовал документ, сказал после выступления Марченко министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Министр финансов озвучил свои замечания, которые нельзя учесть… Поэтому просьба без доработки принять", – сказал он.

Правительство в итоге большинством голосов министров утвердило финплан "Нафтогазу".

В январе 2020 года тогдашний исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко рассказывал о премии для топ-менеджмента "Нафтогазу" в размере 1% от $3 млрд, которые выплатит Украине российский "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

За 2019 год НАК "Нафтогаз України" выплатил 343 млн грн премий и зарплат высшему руководству компании, говорилось в годовом отчете компании. Тогда управленческий персонал состоял из пяти членов правления и 11 директоров. Вознаграждение главы правления Андрея Коболева составило 21,2 млн грн.

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" решил выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск украинской стороны к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Издание ZN.UA утверждало, что Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а Витренко – 158 млн грн ($6 млн). В то же время в годовом отчете компании было указано, что Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн зарплаты и дополнительных премий, включая 261 млн грн премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже.