Кабмин Украины утвердил порядок передачи в аренду коммунального и госимущества

Новые механизмы предусматривают передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона, введение онлайн-мониторинга.

Постановление об аренде госимущества принято Кабмином с доработкой в течение трех дней Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Решение было принято на заедании правительства 3 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Новые механизмы предусматривают, в частности, передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона, введение онлайн-мониторинга.

"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты. В свою очередь, это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", – отметил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Новый порядок распространяется на передачу в аренду государственного и коммунального имущества, находящегося на балансе государственных и коммунальных предприятий, государственных и местных органов, Национальной и отраслевых академий наук и тому подобное.

Постановление принято с доработкой в течение трех дней.