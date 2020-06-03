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Кабмин Украины утвердил порядок передачи в аренду коммунального и госимущества

Новые механизмы предусматривают передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона, введение онлайн-мониторинга.

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Постановление об аренде госимущества принято Кабмином с доработкой в течение трех дней
Постановление об аренде госимущества принято Кабмином с доработкой в течение трех дней
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду. Решение было принято на заедании правительства 3 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Новые механизмы предусматривают, в частности, передачу имущества исключительно через электронную торговую систему, обнародование информации по результатам аукциона, введение онлайн-мониторинга.

"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты. В свою очередь, это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", – отметил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Новый порядок распространяется на передачу в аренду государственного и коммунального имущества, находящегося на балансе государственных и коммунальных предприятий, государственных и местных органов, Национальной и отраслевых академий наук и тому подобное.

Постановление принято с доработкой в течение трех дней.

Теги: Кабинет Министров, экономика, аренда, госимущество
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