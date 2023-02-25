Один из руководителей "Укртатнафти" не внес залог и суд отправил его на месяц в СИЗО

Ранее ему было назначено содержание под стражей с альтернативой залога в сумме около 200 тыс. грн. Однако деньги не были внесены, поэтому подозреваемый задержан на один месяц, говорится в сообщении.

Детективы бюро совместно с Службой безопасности Украины расследуют в отношении него восемь эпизодов преступной деятельности, связанных с хищением нефтепродуктов, неуплатой налогов и созданием безнадежной задолженности на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к снижению их стоимости.

1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".