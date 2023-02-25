Один из руководителей "Укртатнафти" не внес залог и суд отправил его на месяц в СИЗО

Ранее ему было назначено содержание под стражей с альтернативой залога в сумме около 200 тыс. грн. Однако деньги не были внесены, поэтому подозреваемый задержан на один месяц, говорится в сообщении.
Детективы бюро совместно с Службой безопасности Украины расследуют в отношении него восемь эпизодов преступной деятельности, связанных с хищением нефтепродуктов, неуплатой налогов и созданием безнадежной задолженности на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к снижению их стоимости.
1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".
"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. 7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укртатнафти", принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Перед этим 2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро. 1 февраля БЭБ и СБУ провели еще одну серию обысков по этому делу.