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ДЕНЬГИ

Один из руководителей "Укртатнафти" не внес залог и суд отправил его на месяц в СИЗО

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Мужчина подозревается в хищении нефтепродуктов и неуплате налогов
Мужчина подозревается в хищении нефтепродуктов и неуплате налогов
Фото: ssu.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для подозреваемого в уклонении от уплаты налогов бывшего руководителя компании "Укртатнафта". Об этом пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины 25 февраля сообщила в Telegram.

Ранее ему было назначено содержание под стражей с альтернативой залога в сумме около 200 тыс. грн. Однако деньги не были внесены, поэтому подозреваемый задержан на один месяц, говорится в сообщении.

Детективы бюро совместно с Службой безопасности Украины расследуют в отношении него восемь эпизодов преступной деятельности, связанных с хищением нефтепродуктов, неуплатой налогов и созданием безнадежной задолженности на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к снижению их стоимости.

1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".

Контекст:

"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. 7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укртатнафти", принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Перед этим 2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро1 февраля БЭБ и СБУ провели еще одну серию обысков по этому делу.

Теги: Киев, арест, Укрнафта, залог, Укртатнафта
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