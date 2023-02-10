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Прогноз МВФ по России, который предсказал ей рост экономики, "слишком радужный", учитывая, что в самой РФ ожидают стагнации – СМИ

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Российские экономисты ожидают падения ВВП на 1,5%
Российские экономисты ожидают падения ВВП на 1,5%
Фото: ЕРА

Прогноз экономического роста Международного валютного фонда, который предусматривает рост экономики в России в 2023 году, не отражает реальной ситуации. Об этом 10 февраля пишет Reuters.

МВФ опубликовал прогноз, согласно которому экономика РФ в условиях войны и санкций избежит рецессии в 2023 году и вырастет на 0,3% после сокращения на 2,2% в 2022 году. Это "равносильно стагнации", пишет агентство, но все равно выглядит слишком позитивно.

Авторы статьи считают, что Фонд дает безосновательную надежду российской экономике, просевшей от последствий вторжения в Украину и связанных с ним экспортных и других ограничений. 

МВФ не детализировал предположения, лежащие в основе его оптимистичных взглядов на РФ. В то же время российские экономисты ожидают падения ВВП на 1,5% в этом году. В министерстве экономики также прогнозирует, что объем производства сократится на 0,8%, сообщает российское независимое издание The Bell.

Reuters пишет, что причиной оптимизма МВФ может быть предположение, что недавние эмбарго Евросоюза на углеводороды из России и ценовой потолок на них не окажут "существенного" влияния на экспорт российской нефти. Сегодня это является предметом ожесточенных споров среди экономистов, поскольку цены на нефть остаются ниже предела, установленного G7.

Экспорт нефти и газа составил около 15% ВВП России в 2021 году, а соответствующие налоги финансируют более 40% государственного бюджета. При этом нефть Urals  из РФ сейчас торгуется по цене около $56 за баррель. Дисконт к марке Brent сейчас составляет 33% против 7% до войны, и это признак того, что санкции оказали определенное влияние, "это также ставит под сомнение оптимизм МВФ", говорится в статье.

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Европейский союз и страны G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты, сообщила 3 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Теги: Россия, газ, МВФ, санкции, ВВП, экономика, экспорт, прогноз, цена на нефть
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