Прогноз МВФ по России, который предсказал ей рост экономики, "слишком радужный", учитывая, что в самой РФ ожидают стагнации – СМИ

МВФ опубликовал прогноз, согласно которому экономика РФ в условиях войны и санкций избежит рецессии в 2023 году и вырастет на 0,3% после сокращения на 2,2% в 2022 году. Это "равносильно стагнации", пишет агентство, но все равно выглядит слишком позитивно.

Авторы статьи считают, что Фонд дает безосновательную надежду российской экономике, просевшей от последствий вторжения в Украину и связанных с ним экспортных и других ограничений.

МВФ не детализировал предположения, лежащие в основе его оптимистичных взглядов на РФ. В то же время российские экономисты ожидают падения ВВП на 1,5% в этом году. В министерстве экономики также прогнозирует, что объем производства сократится на 0,8%, сообщает российское независимое издание The Bell.

Reuters пишет, что причиной оптимизма МВФ может быть предположение, что недавние эмбарго Евросоюза на углеводороды из России и ценовой потолок на них не окажут "существенного" влияния на экспорт российской нефти. Сегодня это является предметом ожесточенных споров среди экономистов, поскольку цены на нефть остаются ниже предела, установленного G7.

Экспорт нефти и газа составил около 15% ВВП России в 2021 году, а соответствующие налоги финансируют более 40% государственного бюджета. При этом нефть Urals из РФ сейчас торгуется по цене около $56 за баррель. Дисконт к марке Brent сейчас составляет 33% против 7% до войны, и это признак того, что санкции оказали определенное влияние, "это также ставит под сомнение оптимизм МВФ", говорится в статье.