На металлоломе, автомобилях и аренде "Укроборонпром" заработал за восемь месяцев более 20 млн грн

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" за восемь месяцев этого года провели 480 аукционов, заработав на аренде и продаже имущества 21,6 млн грн. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе концерна со ссылкой на директора по закупкам "Укроборонпрома" Надежду Бегун.
Из 480 аукционов четыре касались аренды, на остальных концерн продавал имущество, в основном металлолом и списанные автомобили.
Бегун сказала, что принятие закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", с одной стороны, и отсутствие подзаконных актов к нему, с другой, задержали аренду государственного имущества в Украине минимум на полгода.
"И только месяц назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества", – рассказала Бегун.
По ее информации, четыре аукциона "Укроборонпрома" по аренде имущества не попадают под действие этого закона.
"Заводы "Маяк" и "Радар" – не классические госпредприятия, а публичные акционерные общества. Поэтому продажа своего имущества через "ProZorro.Продажи" являются их собственной инициативой", – добавила она.
В концерне подчеркнули, что сегодня аренда госимущества проходит через открытые аукционы на "ProZorro.Продажи".
Заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем в апреле говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.
10 сентября стало известно, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс написал заявление об увольнении.
Предприятия "Укроборонпрома" разрабатывают и изготавливают оружие и технику, ведут научную деятельность и экспортно-импортные операции. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро и около 100 государственных предприятий и заводов в основных стратегических отраслях оборонной промышленности страны. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.