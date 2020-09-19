На металлоломе, автомобилях и аренде "Укроборонпром" заработал за восемь месяцев более 20 млн грн

Государственный концерн "Укроборонпром" выставил имущество в аренду на четырех аукционах. Кроме того, концерн продавал металлолом и списанные автомобили.

"Укроборонпром" выставил на аукцион свое имущество и заработал 21,6 млн грн Фото: ukroboronprom.com.ua

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" за восемь месяцев этого года провели 480 аукционов, заработав на аренде и продаже имущества 21,6 млн грн. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе концерна со ссылкой на директора по закупкам "Укроборонпрома" Надежду Бегун.

Из 480 аукционов четыре касались аренды, на остальных концерн продавал имущество, в основном металлолом и списанные автомобили.

Бегун сказала, что принятие закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", с одной стороны, и отсутствие подзаконных актов к нему, с другой, задержали аренду государственного имущества в Украине минимум на полгода.

"И только месяц назад были приняты последние подзаконные акты, которые позволяют госпредприятиям выходить на прозрачную аренду имущества", – рассказала Бегун.

По ее информации, четыре аукциона "Укроборонпрома" по аренде имущества не попадают под действие этого закона.

"Заводы "Маяк" и "Радар" – не классические госпредприятия, а публичные акционерные общества. Поэтому продажа своего имущества через "ProZorro.Продажи" являются их собственной инициативой", – добавила она.

В концерне подчеркнули, что сегодня аренда госимущества проходит через открытые аукционы на "ProZorro.Продажи".

Заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем в апреле говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

10 сентября стало известно, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс написал заявление об увольнении.