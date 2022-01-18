"Ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok". Директор департамента маркетинговых коммуникаций "Дарницы" рассказала о развитии диджитал-маркетинга фармы

В "Дарнице" отметили, что в Польше, Чехии и Венгрии большинство фармкомпаний уже используют для продвижения своих продуктов именно диджитал-инструменты. В Украине, по данным компании, 31% зрителей при просмотре телепрограмм параллельно сидят в онлайне со смартфона или ноутбука, и это заставляет производителей искать новые каналы коммуникации.
"2022 год – это время, когда мы должны быть там, где удобно нашему пользователю/пациенту, и общаться с ним на его языке. Потому думаю, что ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok. Telegram – тоже очень интересный канал. Кроме того, я всегда верила и верю в инструменты Performance Marketing, поскольку цель любого бизнеса – деньги, а Performance направлен на достижение измеримых бизнес-результатов", – отметила Лерман.
Она добавила, что перспективными и трендовыми направлениями в развитии диджитал-маркетинга в фармацевтической отрасли в этом году являются телемаркетинг/телемедицина, Shop&Show, социальные сети и инфлюенс-маркетинг.
Pharma Digital Day – конференция для маркетологов фармацевтических компаний, которую уже в третий раз провела академия интернет-маркетинга Web Promo Experts. Во время мероприятия представители топовых компаний делятся своим опытом того, как цифровые технологии улучшают их бизнес-результаты.
"Дарница" основана в 1930 году, портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%. В 2014 году компания заявила, что диджитализация – одна из ее стратегических целей.