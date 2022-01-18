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"Ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok". Директор департамента маркетинговых коммуникаций "Дарницы" рассказала о развитии диджитал-маркетинга фармы

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2022 год это время, когда нужно быть там, где удобно пользователю, и общаться с ним на его языке, убеждены в компании
2022 год – это время, когда нужно быть там, где удобно пользователю, и общаться с ним на его языке, убеждены в компании
Фото: depositphotos.com

В 2022 году бизнес должен быть представлен на тех платформах, которые удобны пользователям, поэтому нельзя исключать никакие каналы для коммуникации, рассказала на конференции Pharma Digital Day директор департамента маркетинговых коммуникаций фармацевтической компании "Дарница" Ирина Лерман. Об этом 17 января пишет пресс-служба "Дарницы".

В "Дарнице" отметили, что в Польше, Чехии и Венгрии большинство фармкомпаний уже используют для продвижения своих продуктов именно диджитал-инструменты. В Украине, по данным компании, 31% зрителей при просмотре телепрограмм параллельно сидят в онлайне со смартфона или ноутбука, и это заставляет производителей искать новые каналы коммуникации.

"2022 год – это время, когда мы должны быть там, где удобно нашему пользователю/пациенту, и общаться с ним на его языке. Потому думаю, что ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok. Telegram – тоже очень интересный канал. Кроме того, я всегда верила и верю в инструменты Performance Marketing, поскольку цель любого бизнеса – деньги, а Performance направлен на достижение измеримых бизнес-результатов", – отметила Лерман.

Она добавила, что перспективными и трендовыми направлениями в развитии диджитал-маркетинга в фармацевтической отрасли в этом году являются телемаркетинг/телемедицина, Shop&Show, социальные сети и инфлюенс-маркетинг.

Контекст:

Pharma Digital Day – конференция для маркетологов фармацевтических компаний, которую уже в третий раз провела академия интернет-маркетинга Web Promo Experts. Во время мероприятия представители топовых компаний делятся своим опытом того, как цифровые технологии улучшают их бизнес-результаты.

"Дарница" основана в 1930 году, портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%. В 2014 году компания заявила, что диджитализация – одна из ее стратегических целей.

Теги: социальные сети, бизнес, технологии, деньги, Telegram, TikTok, диджитализация, Darnitsa Group
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