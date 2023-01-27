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Разблокировка морских портов даст Украине более $20 млрд и возобновит экономику – Кинах

Анатолий Кинах: Разблокировка имеет очень серьезное значение для аграрного, горно-металлургического комплекса и других экспортных отраслей
Анатолий Кинах: Разблокировка имеет очень серьезное значение для аграрного, горно-металлургического комплекса и других экспортных отраслей
Фото: gmk.center

Возобновление экспорта через морские порты даст Украине больше $20 млрд дохода и начнет восстановление экономики, заявил в комментарии "Обозревателю" президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Мы благодарны Организации Объединенных Наций и посреднику – Турции – за то, что удалось начать экспорт украинского агросырья через зерновой коридор. Это позволило улучшить ситуацию как аграрного комплекса Украины, так и нашей финансовой системы в целом. Но этого мало. И мы задаем вопрос расширения коридора не только по агросырью, но и по другим видам экспортной продукции Украины", – отметил он.

Кинах добавил, что экспорт продукции агропромышленного комплекса принес Украине $20 млрд, но эта сумма может быть удвоена, если разблокировать морские порты для других отраслей. 

"Прежде всего, нужно возобновить экспорт продукции горно-металлургического комплекса – это наша стратегическая отрасль, которая до войны обеспечивала работой 530 тысяч украинцев и давала минимум 21–22 миллиарда валютной выручки за счет экспорта руды и металлов. Этот вопрос сейчас имеет самое важное значение, и переговоры уже начаты", – сказал Кинах.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей убежден, что возобновление морских перевозок значительно повлияет на другие экспортные отрасли.

"Разблокировка имеет очень серьезное значение для аграрного, горно-металлургического комплекса и других экспортных отраслей. От этого будет зависеть, насколько экономика Украины будет производить ресурс, который нам необходим как для победы над агрессором, так и для социально-экономической жизни нашей страны. И здесь необходимо объединять всем усилия и Украине как государству, и нашим дипломатам, бизнесу, и мощно работать с международными партнерами", – заявил он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Мининфраструктуры Украины, с 1 августа по 20 декабря 2022 года более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано в более чем 40 государств мира.

О намерениях Украины развивать сделку, предусматривающую экспорт зерна и добавить сталь в перечень товаров, экспортируемых морскими путями, заявляла в январе первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: экономика, цены, экспорт, Анатолий Кинах, предприниматели, Мининфраструктуры, морские порты Украины
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