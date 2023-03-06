СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафти" и "Укртатнафти" почти на 800 млн грн

Изъятие произошло в рамках расследования коррупционных схем, в которых обвиняется менеджмент обоих предприятий. Кроме СБУ, расследование ведет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители обнаружили более 16 тыс. т нефтепродуктов. По данным следствия, представители "Укртатнафти" на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

"Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт топлива, которое из "Укрнафти" и "Укртатнафти" незаконно вывел менеджмент этих компаний", – говорится в сообщении.

1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".

По этому делу сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.