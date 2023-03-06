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СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафти" и "Укртатнафти" почти на 800 млн грн

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СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт топлива
СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт топлива
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины изъяла принадлежащие компаниям "Укрнафта" и "Укртатнафта" нефтепродукты стоимостью почти 800 млн грн. Об этом пресс-служба СБУ 6 марта сообщила в Telegram.

Изъятие произошло в рамках расследования коррупционных схем, в которых обвиняется менеджмент обоих предприятий. Кроме СБУ, расследование ведет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители обнаружили более 16 тыс. т нефтепродуктов. По данным следствия, представители "Укртатнафти" на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

"Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт топлива, которое из "Укрнафти" и "Укртатнафти" незаконно вывел менеджмент этих компаний", – говорится в сообщении.

1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".

По этому делу сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.

Контекст:

"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. 7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укртатнафти", принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Перед этим 2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро1 февраля БЭБ и СБУ провели еще одну серию обысков по этому делу.

Теги: СБУ, Укрнафта, Укртатнафта, нефтепродукты, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
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