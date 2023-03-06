СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафти" и "Укртатнафти" почти на 800 млн грн

Изъятие произошло в рамках расследования коррупционных схем, в которых обвиняется менеджмент обоих предприятий. Кроме СБУ, расследование ведет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
В ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители обнаружили более 16 тыс. т нефтепродуктов. По данным следствия, представители "Укртатнафти" на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения операций в налоговой отчетности. В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.
"Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт топлива, которое из "Укрнафти" и "Укртатнафти" незаконно вывел менеджмент этих компаний", – говорится в сообщении.
1 февраля 2023 года СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".
По этому делу сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.
"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины. 7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укртатнафти", принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Перед этим 2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро. 1 февраля БЭБ и СБУ провели еще одну серию обысков по этому делу.