СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата восьми стратегических предприятий Украины с начала года

"За девять месяцев этого года, благодаря усилиям СБУ, бюджет Украины не получил экономический ущерб на 43 млрд грн. Это удалось сделать путем работы на опережение – когда сотрудники спецслужбы предотвратили преступление и раскрыли его на этапе "подготовки", – говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

В числе прочего в сообщении отмечается, что в начале этого года по материалам СБУ суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

"Было установлено, что служащие ООО "Прикарпатзахідтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн", – подчеркнули в спецслужбе.

Также в СБУ рассказали, что в Днепре удалось остановить деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в 800 млн грн, организаторы которого минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.

"Сотрудники СБУ блокировали механизм финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР и сообщили о подозрении пяти гражданам РФ, которые организовали закупки угольной продукции у так называемых Л/ДНР", – добавили в СБУ.

Кроме того, спецслужба заявила о пресечении незаконного использования имущества ПАО "Мотор Січ" стоимостью 18 млрд грн.

Также в сообщении отметили, что по инициативе СБУ были введены экономические санкции в отношении 1006 юридических и 640 физических лиц.