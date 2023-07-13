Украина должна добиваться открытия всех портов и не надеяться на постоянно действующий "зерновой коридор" – нардеп Юлия Клименко

"Этим нужно было заниматься полтора года назад и не надеяться на постоянно действующий "зерновой коридор". Я много раз говорила, что нужно укреплять наши Вооруженные силы и заниматься в международном аспекте признанием России на море и пиратом, и террористом. На самом деле море регулируется на 90% международными соглашениями и конвенциями, поэтому необходимо было системно заниматься на международном уровне в правовом аспекте запретом РФ что-либо делать в Черном море. Нам нужно с этого начать, поставить перед собой такую амбициозную цель и начать добиваться", – сказала она.
Политик убеждена, что для открытия портов нужно системно заниматься проблемой, так как в международном праве решения принимаются медленно и для санкций или любых запретов для России в Черном море могут понадобиться годы.
"Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме усиления Военно-Морских сил и международного аспекта запрета России в Черном море, к сожалению. На этот вопрос вообще никто не обращает внимания, а этим нужно заняться и срочно что-то делать, поскольку не только зерно, а и другие виды экспорта у нас, 60% нашего экспорта идет через море! Мы ожидаем, что можем вернуть экономику, а как мы можем вообще торговать с зарубежными компаниями, если у нас нет возможности вывезти нашу продукцию?" – сказала Клименко.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн т зерна.