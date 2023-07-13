Украина должна добиваться открытия всех портов и не надеяться на постоянно действующий "зерновой коридор" – нардеп Юлия Клименко

Юлия Клименко: Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме усиления Военно-Морских сил и международного аспекта запрета России в Черном море, к сожалению Фото: Yulia Klymenko / Facebook

"Этим нужно было заниматься полтора года назад и не надеяться на постоянно действующий "зерновой коридор". Я много раз говорила, что нужно укреплять наши Вооруженные силы и заниматься в международном аспекте признанием России на море и пиратом, и террористом. На самом деле море регулируется на 90% международными соглашениями и конвенциями, поэтому необходимо было системно заниматься на международном уровне в правовом аспекте запретом РФ что-либо делать в Черном море. Нам нужно с этого начать, поставить перед собой такую амбициозную цель и начать добиваться", – сказала она.

Политик убеждена, что для открытия портов нужно системно заниматься проблемой, так как в международном праве решения принимаются медленно и для санкций или любых запретов для России в Черном море могут понадобиться годы.

"Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме усиления Военно-Морских сил и международного аспекта запрета России в Черном море, к сожалению. На этот вопрос вообще никто не обращает внимания, а этим нужно заняться и срочно что-то делать, поскольку не только зерно, а и другие виды экспорта у нас, 60% нашего экспорта идет через море! Мы ожидаем, что можем вернуть экономику, а как мы можем вообще торговать с зарубежными компаниями, если у нас нет возможности вывезти нашу продукцию?" – сказала Клименко.