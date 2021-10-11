В НБУ рассказали, кто возглавил департамент финансовой стабильности

Дадашова работает в Нацбанке с июля 2017 года Фото: bank.gov.ua

В сферу компетенции нового директора департамента в частности входят мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков, подготовка отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций НБУ.

"За время работы в Национальном банке Первин Дадашова не только получила немалый опыт координации процессов по обеспечению и поддержанию финансовой стабильности, но также внесла значительный вклад в развитие макропруденциальной политики центробанка", – прокомментировал назначение заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Дадашова работает в Нацбанке с июля 2017 года. В 2019 году стала начальником управления макропруденциальной политики и исследований. С 17 сентября этого года исполняла обязанности директора департамента финансовой стабильности. До работы в НБУ преподавала в Киево-Могилянской академии.