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В Украине за 11 месяцев на борьбу с COVID-19 выделили почти 35 млрд грн – Минфин

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Эпидемия COVID-19 в Украине началась в 2020 году
Эпидемия COVID-19 в Украине началась в 2020 году
Фото: EPA

За 11 месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 из госбюджета потратили почти 35 млрд грн. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"За 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 34,7 млрд грн из предусмотренных 43,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

В частности, из бюджета выделили:

  • 9,8 млрд грн на закупку вакцин против коронавируса;
  • 17,8 млрд грн на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленной пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19;
  • 21,1 млн грн на выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19;
  • 584 млн грн на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования;
  • 2,9 млрд грн на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина;
  • 800 млн на выплату больничных;
  • 1,5 млрд грн на выплату пособия по безработице и по частичной безработице;
  • 18,3 млн грн на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях;
  • 800 млн грн на на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения.
Фото: mof.gov.ua
Фото: mof.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 22 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев коронавируса, умерли 93,9 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летПо состоянию на 22 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,1 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, госбюджет, Министерство финансов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минфин
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