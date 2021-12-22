В Украине за 11 месяцев на борьбу с COVID-19 выделили почти 35 млрд грн – Минфин

"За 11 месяцев 2021 года общие расходы средств госбюджета на противодействие пандемии COVID-19 составили 34,7 млрд грн из предусмотренных 43,7 млрд грн", – говорится в сообщении.

В частности, из бюджета выделили:

9,8 млрд грн на закупку вакцин против коронавируса;

17,8 млрд грн на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленной пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19;

21,1 млн грн на выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19;

584 млн грн на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования;

2,9 млрд грн на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина;

800 млн на выплату больничных;

1,5 млрд грн на выплату пособия по безработице и по частичной безработице;

18,3 млн грн на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях;