ВАКС отказался вернуть залог Коболеву и снять с него электронный браслет

Адвокаты Коболева просили суд изменить ему меру пресечения с залога в более чем 230 млн грн с возложением ряда обязанностей (среди которых – ношение электронного браслета) на личное обязательство. Однако суд на это не согласился.

17 апреля следственный судья ВАКС по ходатайству Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры продлила еще на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на Коболева, в числе которых – невыезд из страны и ношение браслета.

Тогда же в ВАКС отметили, что, несмотря на то, что решение о применении залога принято еще 1 марта, средства в полном объеме подозреваемым так и не не внесены".