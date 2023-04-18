ВАКС продлил действие меры пресечения экс-главе правления "Нафтогазу" Коболеву еще на два месяца – САП

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook САП.

Отмечается, что экс-главу "Нафтогазу" среди прочего обязали:

"В соответствии с постановлением апелляционной палаты ВАКС от 1 марта 2023 года об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности, – говорится в сообщении. – Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта, оно на сегодняшний день не выполнено – средства в полном объеме не внесены".

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога в 229,248 млн грн.

14 апреля ВАКС повторно отказал в продлении сроков досудебного расследования производства, в котором фигурирует Коболев.