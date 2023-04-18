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ВАКС продлил действие меры пресечения экс-главе правления "Нафтогазу" Коболеву еще на два месяца – САП

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1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву
1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины 17 апреля по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, продлила еще на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу правления НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева.

Об этом 18 апреля сообщается в Facebook САП.

Отмечается, что экс-главу "Нафтогазу" среди прочего обязали:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

"В соответствии с постановлением апелляционной палаты ВАКС от 1 марта 2023 года об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности, – говорится в сообщении. – Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта, оно на сегодняшний день не выполнено – средства в полном объеме не внесены".

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0V8dHdxGg75D1xj8i28UbZPG62ezhE7f8DwjYXX6PfzgNX5GJexQKnRmAJ7CLuiQPl

Контекст:

Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству "Нафтогазу". После скандала Кабинет Министров запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.

Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщал "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.

19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

23 января ВАКС отказал в избрании меры пресечения для Коболева и признал необоснованным предъявленное ему подозрение. По словам адвокатов, судья считает недоказанными все утверждения прокурора. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение, и 1 марта апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения Коболеву в виде залога в 229,248 млн грн.

14 апреля ВАКС повторно отказал в продлении сроков досудебного расследования производства, в котором фигурирует Коболев.

Теги: Украина, прокуратура, паспорт, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, следствие, расследование, апелляция, выплаты, детективы, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, вознаграждение, САП, уголовное производство, судья, ВАКС, прокурор
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