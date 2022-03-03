Вице-президент Еврокомиссии подписал меморандум о предоставлении Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи ЕС

"Этот пакет предоставит поддержку украинскому правительству, помогая финансировать их потребности в героической борьбе против варварской агрессии России", – сообщил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку. Это поможет укрепить экономический потенциал Украины, отметил он.

#ЄС щойно підписав Меморандум з Україною про надання €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Щиро дякуємо справжньому другу * @VDombrovskis . Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі https://t.co/0YiYAfhb3D

Контекст:

Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса". Первый транш в размере €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия, 12 февраля его поддержали послы стран ЕС, 17-го – Европарламент.

Как объясняет "Экономическая правда", подписанный сегодня меморандум разблокирует первый транш макрофинансовой помощи Украине в размере €600 млн. Чтобы получить второй транш макрофинансового пакета, Украине придется не только выполнить этот меморандум, но все согласованные с МВФ структурные маяки, пишет издание.

Получить первый транш в Минфине рассчитывали до конца марта – в начале апреля.