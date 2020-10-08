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"Высокая степень риска для безопасности полетов". МАУ отменили рейсы в Ереван до конца октября

Авиакомпания МАУ заявила, что рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

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МАУ пока не будут летать в Ереван
МАУ пока не будут летать в Ереван
Фото: Fly UIA / Facebook

Компания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Ереван до 31 октября. Об этом пресс-служба МАУ сообщила 7 октября.

"Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта. Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что примут решение о выполнении рейсов в Ереван в конце октября.

"МАУ рассчитывают возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", – говорится в сообщении.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах АзербайджанаОбе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

6 октября, Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

Армения 7 октября выразила готовность пойти на взаимные компромиссы с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил о настроенности Баку на освобождение "своих исконных земель".

Теги: МАУ, Армения, Азербайджан, Ереван, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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