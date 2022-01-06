Зарплата руководителей “Гарантированного покупателя” в декабре выросла в шесть раз – СМИ

"Гарантированный покупатель" – госпредприятие, которое создано, чтобы представлять интересы государства и граждан на рынке электроэнергии Фото: depositphotos.com

Агентство подчеркивает, что это произошло после того, как в ноябре на счетах предприятия было заблокировано 3 млрд грн еврокредита, предназначенных для выплаты долгов предприятиям "зеленой" энергетики.

В декабре 2021 года директору и заместителю “Гарантированного покупателя” было начислено 4,6 млн грн, в ноябре их зарплата составила 0,7 млн грн, в октябре – 1,3 млн грн.