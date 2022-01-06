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Зарплата руководителей “Гарантированного покупателя” в декабре выросла в шесть раз – СМИ

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"Гарантированный покупатель" госпредприятие, которое создано, чтобы представлять интересы государства и граждан на рынке электроэнергии
"Гарантированный покупатель" – госпредприятие, которое создано, чтобы представлять интересы государства и граждан на рынке электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Зарплата директора “Гарантированного покупателя” Андрея Пилипенко и его заместителей в декабре 2021 года выросла в шесть раз по сравнению с ноябрем, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте госпредприятия.

Агентство подчеркивает, что это произошло после того, как в ноябре на счетах предприятия было заблокировано 3 млрд грн еврокредита, предназначенных для выплаты долгов предприятиям "зеленой" энергетики.

В декабре 2021 года директору и заместителю “Гарантированного покупателя” было начислено 4,6 млн грн, в ноябре их зарплата составила 0,7 млн грн, в октябре – 1,3 млн грн.

Контекст:

Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Теги: зарплата, энергетика, Гарантированный покупатель, Андрей Пилипенко
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