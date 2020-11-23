ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Адвокат Мангера заявил, что следствие сфабриковало партийный билет Левина

Адвокат Дмитрий Ильченко, который защищает в суде по делу активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, заявил о том, что следствие сфабриковало партийный билет его бывшего помощника Алексея Левина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокаты Мангера продолжают продуцировать теории заговора космических элит, отметили в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк"
Адвокаты Мангера продолжают продуцировать теории заговора космических элит, отметили в сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк"
Фото: Vladislav Manger / Facebook

На судебном заседании, которое состоялось 20 ноября, адвокат главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко заявил о том, что следствие сфабриковало партийный билет от "Батьківщини" экс-помощника Мангера Алексея Левина. Об этом сообщили на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Такую сложную схему следаки СБУ якобы придумали, чтобы объяснить и так всем очевидную связь Мангера и Левина. Таким образом адвокаты Мангера продолжают продуцировать теории заговора космических элит, которые заказали убийство Кати, – что угодно, чтобы отмазать своего хозяина от тюрьмы", – отметили в сообществе.

Активисты отметили, что 3 октября 2017 года, когда партбилет был выдан Левину, Ильченко занимал должность заместителя председателя херсонской областной организации партии "Родина".

"Наши источники в партии сообщают о том, что на момент выдачи бандиту Левину партбилета председатель облорганизации отсутствовал, а партбилет Ильченко выдал Левину самостоятельно, имея доступ к печати и подделав подпись руководителя облорганизации Юрия Одарченко", – подчеркнули в посте.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/825334204934898

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: СБУ, Украина, Херсон, убийство, следствие, расследование, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, Дмитрий Ильченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS