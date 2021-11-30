Активисты пришли к дому чиновника НБУ Поддерегина и повесили красные ленты в знак борьбы с наркотиками

"Активисты антикоррупционных и ветеранских общественных организаций решили лично посетить директора департамента платежных систем НБУ Поддерегина, под крышей которого через те же самые платежные системы ведется розничная торговля наркотиками. Поддерегин и НБУ давно уже могли заблокировать эти потоки наркомафии, и руководство Нацбанка даже это обещало. Но электронные платежи за отраву как уходили, так и уходят. Ни обращения общественных организаций, ни журналистские расследования, ни акции протеста под стенами НБУ на Поддерегина не действуют. И это неудивительно – слишком большие деньги на кону, не хочется их терять", – написал Солянык.
Он рассказал, что в США есть традиция осенью проводить "неделю красной ленты" и информировать о профилактике употребления наркотиков.
"В рамках кампании выступающие против наркоторговли связывают красные ленты. Активисты решили ввести эту замечательную традицию в Украине и отправились в прекрасный загородный дом Андрея Поддерегина в поселке Первое Мая под Киевом. Чтобы лично проинформировать о незаконности и безнравственности его действий, а также украсить его имение красными лентами – как напоминание о наших разъяснениях. К сожалению, чиновника дома не застали. Активистов встретила охрана имения, которая, несмотря на то, что никаких противоправных действий мы не предпринимали, спустила на нас собаку. Однако в ходе профилактических мероприятий удалось унять немотивированную агрессию охраны и собаки, повязать красные ленты на забор и провести красную линию перед воротами поместья – как символ границы античеловеческой деятельности, которую давно пересек владелец дома", – заявил активист.
По его информации, Поддерегин уже не живет в этом доме.
"Как сообщили местные жители, чиновник уже давно не бывает в своем доме, потому что считает его не соответствующим своему статусу. И сейчас строит себе больший и более богатый особняк поближе к Киеву. И это очень любопытно. Потому что дом в Первом Мая совсем не дешевый, и главное – новый. Его владельцем Поддерегин стал в бурном 2014 году, работая топ-менеджером "Сбербанка России". А вот когда он стал чиновником НБУ, дом его почему-то устраивать перестал. Зато появились доходы на его охрану с собаками и на строительство нового дома. Вопрос к директору департамента платежных систем НБУ – откуда деньги на новый дом и почему его строительство не указано в декларации? Не те ли это деньги, которые кто-то получает от наркоторговли, а потом покупает на них чиновника, чтобы тот закрывал глаза на финансовые наркопотоки?" – подчеркнул Солянык.
Глава общественной организации считает, что руководство НБУ должно обратить внимание на работу Поддерегина.
"В рамках "недели красной ленты" в Украине активисты информируют господина Поддерегина о том, что все только начинается и безнаказанным для "крышевания" наркоторговли не удастся остаться никому. Так что наркобанкиру, пока не поздно, следует написать явку с повинной и обратиться в правоохранительные органы. А руководству НБУ задуматься о кадровых решениях. Хотя бы для того, чтобы не выглядеть сообщниками в глазах общества", – резюмировал активист.
8 ноября журналист, бывший узник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев написал в своем блоге на "Цензор.НЕТ", что глава департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Поддерегин скрыл от декларирования сдачу в аренду трех квартир, которые принадлежат его жене, а когда задекларировал эти доходы, то указал заниженные по сравнению с рыночными цены на аренду.
Он подчеркнул, что департамент Поддерегина регулирует деятельность электронных кошельков, по которым могут оплачиваться счета для получения различных наркотических средств. "Но именно этот департамент никак не реагирует на эту ситуацию, хотя это и входит в его обязанности", – добрали Фомичев.
Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.