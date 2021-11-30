Активисты пришли к дому чиновника НБУ Поддерегина и повесили красные ленты в знак борьбы с наркотиками

"Активисты антикоррупционных и ветеранских общественных организаций решили лично посетить директора департамента платежных систем НБУ Поддерегина, под крышей которого через те же самые платежные системы ведется розничная торговля наркотиками. Поддерегин и НБУ давно уже могли заблокировать эти потоки наркомафии, и руководство Нацбанка даже это обещало. Но электронные платежи за отраву как уходили, так и уходят. Ни обращения общественных организаций, ни журналистские расследования, ни акции протеста под стенами НБУ на Поддерегина не действуют. И это неудивительно – слишком большие деньги на кону, не хочется их терять", – написал Солянык.

Он рассказал, что в США есть традиция осенью проводить "неделю красной ленты" и информировать о профилактике употребления наркотиков.

"В рамках кампании выступающие против наркоторговли связывают красные ленты. Активисты решили ввести эту замечательную традицию в Украине и отправились в прекрасный загородный дом Андрея Поддерегина в поселке Первое Мая под Киевом. Чтобы лично проинформировать о незаконности и безнравственности его действий, а также украсить его имение красными лентами – как напоминание о наших разъяснениях. К сожалению, чиновника дома не застали. Активистов встретила охрана имения, которая, несмотря на то, что никаких противоправных действий мы не предпринимали, спустила на нас собаку. Однако в ходе профилактических мероприятий удалось унять немотивированную агрессию охраны и собаки, повязать красные ленты на забор и провести красную линию перед воротами поместья – как символ границы античеловеческой деятельности, которую давно пересек владелец дома", – заявил активист.

По его информации, Поддерегин уже не живет в этом доме.

"Как сообщили местные жители, чиновник уже давно не бывает в своем доме, потому что считает его не соответствующим своему статусу. И сейчас строит себе больший и более богатый особняк поближе к Киеву. И это очень любопытно. Потому что дом в Первом Мая совсем не дешевый, и главное – новый. Его владельцем Поддерегин стал в бурном 2014 году, работая топ-менеджером "Сбербанка России". А вот когда он стал чиновником НБУ, дом его почему-то устраивать перестал. Зато появились доходы на его охрану с собаками и на строительство нового дома. Вопрос к директору департамента платежных систем НБУ – откуда деньги на новый дом и почему его строительство не указано в декларации? Не те ли это деньги, которые кто-то получает от наркоторговли, а потом покупает на них чиновника, чтобы тот закрывал глаза на финансовые наркопотоки?" – подчеркнул Солянык.

Глава общественной организации считает, что руководство НБУ должно обратить внимание на работу Поддерегина.

"В рамках "недели красной ленты" в Украине активисты информируют господина Поддерегина о том, что все только начинается и безнаказанным для "крышевания" наркоторговли не удастся остаться никому. Так что наркобанкиру, пока не поздно, следует написать явку с повинной и обратиться в правоохранительные органы. А руководству НБУ задуматься о кадровых решениях. Хотя бы для того, чтобы не выглядеть сообщниками в глазах общества", – резюмировал активист.