ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Активисты пришли к дому чиновника НБУ Поддерегина и повесили красные ленты в знак борьбы с наркотиками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По информации активистов, Поддерегин уже не живет в этом доме
По информации активистов, Поддерегин уже не живет в этом доме
Фото: Евгений Солянык / Facebook

Члены общественной организации "Нет коррупции" обвиняют директора департамента платежных систем НБУ Андрея Поддерегина в том, что он не противодействует движению денег на рынке наркотиков через анонимные электронные кошельки. Активисты развесили возле дома чиновника красные ленты, подражая традиции США, где таким образом проводят кампанию против наркотиков. Об этом сообщил 29 ноября в своем Facebook глава организации Евгений Солянык и опубликовал фото акции.

"Активисты антикоррупционных и ветеранских общественных организаций решили лично посетить директора департамента платежных систем НБУ Поддерегина, под крышей которого через те же самые платежные системы ведется розничная торговля наркотиками. Поддерегин и НБУ давно уже могли заблокировать эти потоки наркомафии, и руководство Нацбанка даже это обещало. Но электронные платежи за отраву как уходили, так и уходят. Ни обращения общественных организаций, ни журналистские расследования, ни акции протеста под стенами НБУ на Поддерегина не действуют. И это неудивительно – слишком большие деньги на кону, не хочется их терять", – написал Солянык.

Он рассказал, что в США есть традиция осенью проводить "неделю красной ленты" и информировать о профилактике употребления наркотиков.

"В рамках кампании выступающие против наркоторговли связывают красные ленты. Активисты решили ввести эту замечательную традицию в Украине и отправились в прекрасный загородный дом Андрея Поддерегина в поселке Первое Мая под Киевом. Чтобы лично проинформировать о незаконности и безнравственности его действий, а также украсить его имение красными лентами – как напоминание о наших разъяснениях. К сожалению, чиновника дома не застали. Активистов встретила охрана имения, которая, несмотря на то, что никаких противоправных действий мы не предпринимали, спустила на нас собаку. Однако в ходе профилактических мероприятий удалось унять немотивированную агрессию охраны и собаки, повязать красные ленты на забор и провести красную линию перед воротами поместья – как символ границы античеловеческой деятельности, которую давно пересек владелец дома", – заявил активист.

По его информации, Поддерегин уже не живет в этом доме.

"Как сообщили местные жители, чиновник уже давно не бывает в своем доме, потому что считает его не соответствующим своему статусу. И сейчас строит себе больший и более богатый особняк поближе к Киеву. И это очень любопытно. Потому что дом в Первом Мая совсем не дешевый, и главное – новый. Его владельцем Поддерегин стал в бурном 2014 году, работая топ-менеджером "Сбербанка России". А вот когда он стал чиновником НБУ, дом его почему-то устраивать перестал. Зато появились доходы на его охрану с собаками и на строительство нового дома. Вопрос к директору департамента платежных систем НБУ – откуда деньги на новый дом и почему его строительство не указано в декларации? Не те ли это деньги, которые кто-то получает от наркоторговли, а потом покупает на них чиновника, чтобы тот закрывал глаза на финансовые наркопотоки?" – подчеркнул Солянык.

Глава общественной организации считает, что руководство НБУ должно обратить внимание на работу Поддерегина.

"В рамках "недели красной ленты" в Украине активисты информируют господина Поддерегина о том, что все только начинается и безнаказанным для "крышевания" наркоторговли не удастся остаться никому. Так что наркобанкиру, пока не поздно, следует написать явку с повинной и обратиться в правоохранительные органы. А руководству НБУ задуматься о кадровых решениях. Хотя бы для того, чтобы не выглядеть сообщниками в глазах общества", – резюмировал активист.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1545514989158638&id=100011004551692

Контекст:

8 ноября журналист, бывший узник боевиков "ДНР" Владимир Фомичев написал в своем блоге на "Цензор.НЕТ", что глава департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Поддерегин скрыл от декларирования сдачу в аренду трех квартир, которые принадлежат его жене, а когда задекларировал эти доходы, то указал заниженные по сравнению с рыночными цены на аренду.

Он подчеркнул, что департамент Поддерегина регулирует деятельность электронных кошельков, по которым могут оплачиваться счета для получения различных наркотических средств. "Но именно этот департамент никак не реагирует на эту ситуацию, хотя это и входит в его обязанности", – добрали Фомичев.

Поддерегин был назначен директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка 28 декабря 2020 года. Среди основных функций этого департамента – регулирование деятельности платежных систем и систем расчетов и осуществления надзора за платежными системами с учетом международных стандартов. Одним из таких стандартов является верификация учетных данных отправителей и получателей платежей.

Теги: коррупция, НБУ, наркотики, Нацбанк, чиновники, наркоторговля, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
"Враскоряку", "Ну и поза", Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко развела ноги в узких трусах
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
  Tarabarova об уходе от Могилевской: Мы вроде бы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове, это был урок
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Секс, секс". Ефросинина засветила голое бедро и грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
"Идеальные большие сиськи", "Они все больше с каждым годом". 55-летняя Хайек показала голую грудь крупным планом
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
Суровцев о победе Логая на "Танцах со звездами": Мое мнение – не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (303415)
2
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (256046)
3
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (110782)
4
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (109758)
5
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (105103)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (65953)
7
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (59983)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (58036)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS