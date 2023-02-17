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Апелляция ВАКС отменила домашний арест бывшего замминистра Лозинского и отправила его под стражу с альтернативой залога

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Лозинского подозревают во взяточничестве
Лозинского подозревают во взяточничестве
Фото: Мінрегіон / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на заседании 17 февраля изменила меру пресечения для бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского.

Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

24 января ВАКС избрал для Лозинского меру пресечения в виде домашнего ареста. САП обжаловала решение, и апелляция ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров. 

Лозинского, подозреваемого в "просьбе и получении" $400 тыс. взятки, отправили под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 22 марта. 

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0dSRjkz8WhjzXbiRL51wpN5cqg5oq8dargr3xcuPQiDqtbnU7zxicEkKm9if7NyJcl

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила САП. В этот день ему объявили подозрение и уволили. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – финансируемых как за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: арест, залог, антикоррупционное бюро, взятка, апелляция, САП, домашний арест, ВАКС, Василий Лозинский
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