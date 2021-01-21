Аваков снова попросил у Кабмина деньги из коронавирусного фонда на доплаты сотрудникам

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков планирует выплатить доплаты работникам учреждений здравоохранения Министерства внутренних дел и Госпогранслужбы Украины.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в начале декабря 2020 года снова обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении дополнительных 126,3 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на доплаты работникам структур его ведомства. Об этом сообщается в письме, которое 21 января опубликовала экспертная организация StateWatch.

В документе говорится, что 126,3 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 планируют направить на доплаты в размере до 50% зарплаты медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медпомощи больным COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД, а также на доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

В расчетах заявили, что деньги смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения МВД, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс. грн, то есть размер доплаты составит 5,69 тыс. грн. Деньги также получат работники Госпогранслужбы Украины, которые получают в среднем 10,9 тыс. грн в месяц, а доплаты – 5,45 тыс. грн.

Из документа следует, что для МВД Украины уже выделяли 4,6 млрд грн. Из них: 171,1 млн грн – для аппарата ведомства, 103,8 млн грн – для Государственной пограничной службы Украины. По словам Авакова, на конец ноября 2020 года эти деньги использовали на 99,2% и 98% соответственно.

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн, а 14 декабря в него добавили еще 6 млрд грн. По состоянию на 28 декабря из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 использовали 57,1 млрд грн (79,3%), сообщали в Минфине Украины.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.