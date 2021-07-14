Блинкен, когда говорил о ключевых для Украины реформах, озвучил ожидания украинцев – Кент

Об этом в интервью каналу "Украина 24", которое вышло 13 июля, заявил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США в Киеве Джордж Кент.

"Блинкен говорил о децентрализации, цифровизации и других достижениях. А потом он очень конкретно говорил о следующих шагах, и это, кстати, не по нашему мнению, это то, что нужно украинцам для успеха Украины. Сейчас 2021 год, а Революция достоинства была в 2014-м. Без справедливости нет достоинства. Таким образом, реформа правосудия и юстиции – это очень важно, это опыт Украины", – сказал он.

Кент отметил, что иностранные инвесторы учитывают ситуацию с правосудием в стране.

"Если украинцы хотят инвестиций, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят, чтобы здесь была система правосудия, которая к ним относится справедливо", – добавил он.