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ПОЛИТИКА

Богуцкая извинилась перед Качурой за "тупого ботинка"

После извинений за оскорбительные высказывания в адрес коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Качуры нардеп Елизавета Богуцкая заявила, что против покупки для Украины российской вакцины от коронавируса она по-прежнему возражает.

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Богуцкая: Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги
Богуцкая: Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги
Фото: Liza Bogutskaya / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая извинилась перед своим коллегой Александром Качурой за "тупого ботинка". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера в эфире одного из телеканалов был частично затронут конфликт между мной и Александром Качурой. Очень позитивный журналист попытался разобраться в ситуации, и мы пришли к формальному примирению. Сегодня мы созвонились. Саша Качура предложил написать пост об исчерпанном конфликте. Я согласилась. Ведь любой худой мир лучше доброй войны. Хотя вызовы я всегда принимаю спокойно. Собственно, так было и в этот раз. Я приношу извинения Александру за отдельные оскорбительные высказывания в его адрес. Это было грубо с моей стороны и некорректно относительно коллеги", – отметила Богуцкая.

Она подчеркнула, что по-прежнему против покупки российской вакцины от коронавируса.

"Если Россия так заботится об украинцах, пусть вернет украденные территории. А вакцину мы подождем европейскую. Или американскую. Или израильскую", – добавила Богуцкая.

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/3610473355669382

После поста коллеги Качура в Facebook написал, что иск в суд он подавать не будет.

https://www.facebook.com/kachuratut/posts/346570323344516

9 октября Качура в телеэфире заявил, что, если препарат "Спутник V" будет эффективным, Украина не имеет права "не воспользоваться этой возможностью" и должна будет договариваться о его закупке.

Богуцкая написала в Facebook, что ее однопартиец может вакцинироваться чем угодно, но не должен подвергать риску здоровье украинской нации. Она назвала Качуру "тупым ботинком". Тот пригрозил судом за оскорбление.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан РФ. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Теги: Елизавета Богуцкая, суд, Александр Качура, вакцина
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