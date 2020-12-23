Большинство украинцев не поддерживают идею отставки Зеленского – опрос

58% украинцев выступают против отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство украинцев не поддерживают идею отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Против проведения досрочных выборов главы государства выступают 58% опрошенных.

В то же время 39% респондентов считают, что Зеленскому нужно уйти в отставку. Еще 3% затруднились с ответом.

Идею роспуска Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 58% украинцев, не поддерживают 39%.

Инициативу отставки Кабинета Министров Украины разделяют 60% опрошенных, против этого – 35%.

Опрос проводился с 16-го по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса "Рейтинга", Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.