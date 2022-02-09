Бурба рассказал, записывают ли разговоры в Офисе президента Украины иностранные спецслужбы

"Мне было бы очень интересно, как по внутренним телефонам общается [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко с [президентом РФ Владимиром] Путиным, Лукашенко с другими странами. Грубо говоря, если бы была такая цель... Я, наверное, уверен, что у спецслужб Российской Федерации есть такая цель. И если они такие шустрые – а не нужно недооценивать их, они очень сильные – я думаю, что провода все записываются. Это мое мнение субъективное. Может, я не прав. Но провода все записываются. Имеется в виду междугородный, международный, что касается правительственной связи", – сказал Бурба.
На вопрос, знают ли в Офисе президента Украины, в том числе и сам президент Владимир Зеленский, об этом, Бурба ответил: "Наверное".
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.
17 ноября 2021 года международная группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили ГУР Минобороны Украины и департамент контрразведки СБУ.
Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.