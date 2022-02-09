Бурба рассказал, записывают ли разговоры в Офисе президента Украины иностранные спецслужбы

Бурба считает, что в Офисе президента в курсе, что их разговоры могут записывать иностранные спецслужбы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Мне было бы очень интересно, как по внутренним телефонам общается [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко с [президентом РФ Владимиром] Путиным, Лукашенко с другими странами. Грубо говоря, если бы была такая цель... Я, наверное, уверен, что у спецслужб Российской Федерации есть такая цель. И если они такие шустрые – а не нужно недооценивать их, они очень сильные – я думаю, что провода все записываются. Это мое мнение субъективное. Может, я не прав. Но провода все записываются. Имеется в виду междугородный, международный, что касается правительственной связи", – сказал Бурба.

На вопрос, знают ли в Офисе президента Украины, в том числе и сам президент Владимир Зеленский, об этом, Бурба ответил: "Наверное".

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