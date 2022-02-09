Бурба: Верю ли в широкомасштабную войну России с Украиной? Так просто людей держать на границе никто не будет. Это сумасшедшие деньги

Бурба: Дело в том, что Путин проиграл. Он обложил – мы не испугались Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я могу поверить... Вопрос очень интересный. Потому что я могу сказать: "Будет завтра дождь. Вы верите или нет?" Я открою гидрометцентр или посмотрю "Гисметео" и скажу, будет дождь или нет. Но мы должны понимать, прогнозируемо это или нет. А соответственно, после прогноза, анализа мы докладываем. Конечно, это все есть. Конечно, так просто людей никто держать [на границе] не будет. Вы поймите", – отметил Бурба.

На вопрос, каких денег стоит эта операция, он сказал: "Деньги сумасшедшие. Ну давайте посчитаем. Я уже считал где-то, сколько, там... Считай, 90 дней, плюс-минус – 120. Умножаем – $50 в день, плюс-минус. $2 млрд получается. Но дело даже не в деньгах. Дело в том, что [президент РФ Владимир] Путин проиграл. Он обложил – мы не испугались. А теперь вопрос... Он понимает, что мы не испугались".

Бурба назвал самым главным то, что украинцы не испугались и что мир оказывает поддержку Украине.

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