Бурба: Верю ли в широкомасштабную войну России с Украиной? Так просто людей держать на границе никто не будет. Это сумасшедшие деньги

"Я могу поверить... Вопрос очень интересный. Потому что я могу сказать: "Будет завтра дождь. Вы верите или нет?" Я открою гидрометцентр или посмотрю "Гисметео" и скажу, будет дождь или нет. Но мы должны понимать, прогнозируемо это или нет. А соответственно, после прогноза, анализа мы докладываем. Конечно, это все есть. Конечно, так просто людей никто держать [на границе] не будет. Вы поймите", – отметил Бурба.
На вопрос, каких денег стоит эта операция, он сказал: "Деньги сумасшедшие. Ну давайте посчитаем. Я уже считал где-то, сколько, там... Считай, 90 дней, плюс-минус – 120. Умножаем – $50 в день, плюс-минус. $2 млрд получается. Но дело даже не в деньгах. Дело в том, что [президент РФ Владимир] Путин проиграл. Он обложил – мы не испугались. А теперь вопрос... Он понимает, что мы не испугались".
Бурба назвал самым главным то, что украинцы не испугались и что мир оказывает поддержку Украине.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.