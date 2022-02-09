Боррель: Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз

Боррель: Я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий Фото: EPA

Видео выступления политика опубликовано на сайте Европейской комиссии.

"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобной Второй мировой войне. Не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 1941-м", – заявил Боррель.

Он добавил, что сейчас мир находится в наиболее критической ситуации со времен окончания холодной войны.

"Я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и классическими боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибервойна, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса", – сказал Боррель.

По его словам, страны НАТО готовы к жесткой реакции в случае вторжения РФ в Украину и это делает маловероятным дальнейшую эскалацию.