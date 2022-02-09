Боррель: Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз

Видео выступления политика опубликовано на сайте Европейской комиссии.
"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобной Второй мировой войне. Не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 1941-м", – заявил Боррель.
Он добавил, что сейчас мир находится в наиболее критической ситуации со времен окончания холодной войны.
"Я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и классическими боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибервойна, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса", – сказал Боррель.
По его словам, страны НАТО готовы к жесткой реакции в случае вторжения РФ в Украину и это делает маловероятным дальнейшую эскалацию.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.