Цель Кремля – чтобы в Брюсселе, Берлине и Париже Украину воспринимали как неудачное государство – американский генерал Ходжес

Ходжес: Прежде чем мы сможем говорить о членстве в НАТО, мы должны сделать двусторонние отношения США и Украины здоровыми Фото: EPA

"Я считаю, что цель Кремля – представить Украину Западу как неудачное государство, которое подрывает экономическую систему, подрывает власть, подрывает доверие людей. А также создать это понятие в сознании людей в Брюсселе, Берлине и Париже. Что если вы пригласите Украину присоединиться к НАТО или если вы пригласите Украину присоединиться к Европейскому союзу, то это получите. Будет беспорядок, будет драка. В это нельзя верить. Все усилия России направлены на то, чтобы изобразить Украину в этом свете. Так что Западная Германия, Франция специально скажут: "Хм, я не думаю, что мы хотим это делать", – считает Ходжес.

По его мнению, Украине необходимо поддерживать хорошие отношения с США.

"Вот почему так важно, чтобы Соединенные Штаты были очень четкими и чтобы мы работали с нашими европейскими союзниками. Но прежде чем мы сможем говорить о членстве в НАТО, мы должны сделать двусторонние отношения США и Украины здоровыми и нормальными… Я думаю, что когда мы это сделаем, мы сможем говорить о дальнейшем подталкивании Украины к членству в НАТО. Потому что США придется убеждать другие страны", – отметил Ходжес.