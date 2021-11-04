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ПОЛИТИКА

Цель Кремля – чтобы в Брюсселе, Берлине и Париже Украину воспринимали как неудачное государство – американский генерал Ходжес

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Ходжес: Прежде чем мы сможем говорить о членстве в НАТО, мы должны сделать двусторонние отношения США и Украины здоровыми
Ходжес: Прежде чем мы сможем говорить о членстве в НАТО, мы должны сделать двусторонние отношения США и Украины здоровыми
Фото: EPA

Российские власти пытаются создать Украине плохую репутацию на Западе. Такое мнение в эфире телеканала "Исландия" выразил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я считаю, что цель Кремля – представить Украину Западу как неудачное государство, которое подрывает экономическую систему, подрывает власть, подрывает доверие людей. А также создать это понятие в сознании людей в Брюсселе, Берлине и Париже. Что если вы пригласите Украину присоединиться к НАТО или если вы пригласите Украину присоединиться к Европейскому союзу, то это получите. Будет беспорядок, будет драка. В это нельзя верить. Все усилия России направлены на то, чтобы изобразить Украину в этом свете. Так что Западная Германия, Франция специально скажут: "Хм, я не думаю, что мы хотим это делать", – считает Ходжес.

По его мнению, Украине необходимо поддерживать хорошие отношения с США.

"Вот почему так важно, чтобы Соединенные Штаты были очень четкими и чтобы мы работали с нашими европейскими союзниками. Но прежде чем мы сможем говорить о членстве в НАТО, мы должны сделать двусторонние отношения США и Украины здоровыми и нормальными… Я думаю, что когда мы это сделаем, мы сможем говорить о дальнейшем подталкивании Украины к членству в НАТО. Потому что США придется убеждать другие страны", – отметил Ходжес.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США "открывает двери НАТО Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Бен Ходжес, сотрудничество, членство
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