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Цимбалюк: Думаю, никакого преследования в России не будет. Потому что я в Украине и они это поняли

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Цимбалюк: Они целый месяц волновались, зачем я уехал
Цимбалюк: Они целый месяц волновались, зачем я уехал
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook

Украинский журналист Роман Цимбалюк в опубликованном 8 февраля интервью "Украинской правде" выразил мнение, что правоохранительные органы России не будут его преследовать.

"24 декабря Николай Полозов, наш известный украинско-российский адвокат, пошел в прокуратуру Центрального административного округа Москвы, и выяснилось, что меня там должны ждать три женщины-прокурора. И ни одна из них не пришла. И, конечно, я расстроен по этому поводу", – отметил журналист.

По его словам, адвокат написал запрос, чтобы понять, ведется ли преследование по российскому закону, но пока ответа не поступило.

"Я думаю, что никакого преследования там не будет, потому что: а) я в Украине; б) они это поняли. Они ведь целый месяц волновались, зачем я уехал", – сказал Цимбалюк.

Контекст:

Пропагандистское российское СМИ RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал.

13 декабря Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды). Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме: "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".

По словам журналиста, поводом для обвинений послужила его фраза: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес".

В январе этого года Цимбалюк заявил, что уехал из РФ из-за угрозы своей безопасности.

Теги: Россия, Украина, Николай Полозов, Роман Цимбалюк, обвинение, преследование
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