Цимбалюк: Думаю, никакого преследования в России не будет. Потому что я в Украине и они это поняли

"24 декабря Николай Полозов, наш известный украинско-российский адвокат, пошел в прокуратуру Центрального административного округа Москвы, и выяснилось, что меня там должны ждать три женщины-прокурора. И ни одна из них не пришла. И, конечно, я расстроен по этому поводу", – отметил журналист.

По его словам, адвокат написал запрос, чтобы понять, ведется ли преследование по российскому закону, но пока ответа не поступило.

"Я думаю, что никакого преследования там не будет, потому что: а) я в Украине; б) они это поняли. Они ведь целый месяц волновались, зачем я уехал", – сказал Цимбалюк.