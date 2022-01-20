Возможно, Путин является каким-то очень засекреченным украинским агентом – Цимбалюк

Путин отвечал на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину Фото: ЕРА

"Мне кажется, что, возможно, Владимир Владимирович Путин является каким-то очень засекреченным украинским агентом. Как он поставил вопрос ребром. То есть это можно интерпретировать как попытку России просто максимально ускорить, затолкать Украину в НАТО", – сказал он.

Украинский журналист отметил, что до российской агрессии "вступление Украины в НАТО обсуждалось в качестве гипотезы какой-то там, политика открытых дверей, саммит в Бухаресте в 2008 году".

"Когда это было, когда нам сказали, что "может быть, вы вступите". Нет, "вы обязательно вступите когда-то". А сейчас вопрос стоит намного конкретнее. И, судя по всему, идти на условия РФ никто не собирается. Это очень и очень интересно. Чем больше в России говорят о военно-техническом ответе каком-то гипотетическом – тем больше военно-транспортных самолетов прилетает к нам из Великобритании, США. То какие-то ЗРК подарят", – объяснил Цимбалюк.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны – члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.