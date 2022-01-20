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ПОЛИТИКА

Возможно, Путин является каким-то очень засекреченным украинским агентом – Цимбалюк

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Путин отвечал на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину
Путин отвечал на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину
Фото: ЕРА

Действия президента России Владимира Путина толкают Украину ко вступлению в НАТО, против которого сам глава Кремля выступает публично. Такое мнение выразил 18 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы" корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, который 13 лет проработал в РФ.

"Мне кажется, что, возможно, Владимир Владимирович Путин является каким-то очень засекреченным украинским агентом. Как он поставил вопрос ребром. То есть это можно интерпретировать как попытку России просто максимально ускорить, затолкать Украину в НАТО", – сказал он.

Украинский журналист отметил, что до российской агрессии "вступление Украины в НАТО обсуждалось в качестве гипотезы какой-то там, политика открытых дверей, саммит в Бухаресте в 2008 году".

"Когда это было, когда нам сказали, что "может быть, вы вступите". Нет, "вы обязательно вступите когда-то". А сейчас вопрос стоит намного конкретнее. И, судя по всему, идти на условия РФ никто не собирается. Это очень и очень интересно. Чем больше в России говорят о военно-техническом ответе каком-то гипотетическом – тем больше военно-транспортных самолетов прилетает к нам из Великобритании, США. То какие-то ЗРК подарят", – объяснил Цимбалюк.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны – члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Роман Цимбалюк, политика, российская агрессия, членство
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