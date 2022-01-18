Путин и Алиев обсудили ситуацию в Украине. Перед этим президент Азербайджана посетил Киев

"Главы государств выразили удовлетворение в связи с состоявшимися в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Алиева отметила, что разговор произошел по инициативе азербайджанской стороны.

В Кремле заявили, что в ходе беседы и "с учетом недавнего визита Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева".

"Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", – сообщила пресс-служба Путина.

Алиев посетил Украину 14 января. Тогда он и президент Украины Владимир Зеленский подписали ряд документов, в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства, в которой закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности.

Телефонный разговор Путина и Алиева прошел на фоне наращивания российских войск вблизи границы Украины.