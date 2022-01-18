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Путин и Алиев обсудили ситуацию в Украине. Перед этим президент Азербайджана посетил Киев

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Инициатором звонка был Алиев
Инициатором звонка был Алиев
Фото: kremlin.ru

18 января состоялись телефонные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина, во время которых поднималась тема Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Алиева.

"Главы государств выразили удовлетворение в связи с состоявшимися в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, происходящие вокруг Украины. Президенты Азербайджана и России провели обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Алиева отметила, что разговор произошел по инициативе азербайджанской стороны.

В Кремле заявили, что в ходе беседы и "с учетом недавнего визита Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева".

"Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России", – сообщила пресс-служба Путина.

Алиев посетил Украину 14 января. Тогда он и президент Украины Владимир Зеленский подписали ряд документов, в том числе декларацию об углублении стратегического партнерства, в которой закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности.

Телефонный разговор Путина и Алиева прошел на фоне наращивания российских войск вблизи границы Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Азербайджан, телефоны, переговоры, российская агрессия, война в Украине, президент, безопасность, война на Донбассе, суверенитет
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