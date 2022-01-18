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Экс-разведчик Копка: Полномасштабного вторжения РФ не будет. Но будет постоянное нагнетание обстановки

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Копка: Разговоры о возрождении империи болтовня. Все прекрасно понимают, что россияне ничего построить не смогут
Копка: Разговоры о возрождении империи – болтовня. Все прекрасно понимают, что россияне ничего построить не смогут
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мир вошел в клинч между демократией и диктаторскими режимами, и Украина оказалась на острие ножа, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший украинский разведчик, эксперт по международной безопасности Петр Копка.

"Мир вошел в клинч между демократией и тем, что называется "диктаторские режимы". Исследователи больших систем знают: если маятник качнулся в одну сторону (что и произошло в 2000-е годы, когда мир ускоренно двинулся в сторону глобализации), то он обязательно пойдет в другую. И уже тогда в Москве оседлали волну антиглобализма – это была новая идея, пришедшая на смену борьбе с капитализмом. Интересно, что либеральный Запад проморгал момент, когда начался откат. Там были убеждены, что демократическая модель самая лучшая и никто не сможет ее разрушить. Но все оказалось не так однозначно, а COVID-19 сыграл роль своеобразного катализатора. Эффективность борьбы с пандемией стала главным критерием оценки государственного управления в целом. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты глобального исследования, согласно которому доверие к демократическим правительствам упало до новых минимумов", – отметил собеседник.

По его мнению, РФ дестабилизирует мир, чтобы сохранить доступные рынки сбыта своих товаров, которые не выдерживают честной конкуренции.

"[Президент РФ Владимир] Путин заставил мир мыслить теми категориями, которыми мир мыслил до 1991 года. Это реакция неудачника, который не смог приспособиться к новым реалиям постбиполярного мира. Посмотрите, как рванули технологии, экономика и финансы после 1991 года, когда противостояние остановилось. А Россия не приспособилась. РФ – не СССР. Когда советский народнохозяйственный комплекс разрушился, Россия так и не смогла создать свой собственный, который выдержал бы конкуренцию с другими странами. Это еще одна причина, почему Россия лезет на постсоветское пространство: им нужны рынки сбыта – никто не покупает товары их производства, а также нужен устойчивый рынок для нефтегазового комплекса. Разговоры о создании обновленного союза, возрождении империи – болтовня. Все прекрасно понимают, что россияне ничего построить не смогут. Но играть на этой теме будут. Поэтому они и заставляют мир готовиться к войне. Запад сопротивляется всеми силами – как тот кот, которого тащат в ванную купаться", – сказал Копка.

Он отметил, что Россия будет постоянно нагнетать ситуацию вокруг Украины.

"Можно провести историческую параллель с Карибским кризисом, противостоянием Никиты Хрущева и Джона Кеннеди и игрой нервов: доставят ракеты на Кубу или нет. У нас аналогичная ситуация – Карибский кризис 2 – идет игра нервов, кто кого переглядит. Та же эвакуация семей российских дипломатов из Украины, о которой появилась информация, может свидетельствовать о подготовке каких-то военных действий. Но во время гибридной войны это может быть и своеобразный финт ушами: что хотим, то и сделаем, поэтому даже семьи дипломатов забрали. А будет ли война? Думаю, полномасштабного вторжения не будет. Сейчас не 2014 год. Но будет зудение, постоянное нагнетание обстановки. Или что-то локальное", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, негласный приезд главы ЦРУ Уильяма Бернса был связан с подготовкой визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Приезд директора ЦРУ не является чем-то особенным. Есть такой подход, когда вместо дипломатов сначала задействуют каналы разведки, чтобы провести подготовительные мероприятия и согласовать позиции. Всегда так делается, правда, не на таком высоком уровне. Вероятно, американцы посчитали, что сейчас момент, требующий таких мер. Думаю, это была подготовка к визиту Блинкена. А возможно, и к чему-то более весомому", – пояснил Копка.

Он считает, что наибольшей проблемой на сегодня является то, что Украина стала объектом внешней политики других государств.

"Борьба между демократиями и неодиктатурами происходит на нашей территории. Мы являемся разменной монетой. К сожалению, мы упустили момент. Не сейчас, еще в 2015 году. Мы отдали инициативу не в те руки, мы отдали свою судьбу на откуп Германии и Франции. Это огромная ошибка. Мы видим, как действовала ушедшая [канцлер Ангела Меркель] и как действует нынешний, закрывая свой "воздух" для пролета британских военно-транспортных судов и блокируя в рамках НАТО поставки оружия. Поэтому нам надо практически с нуля учиться жить в новых условиях. Постепенно доказывая свою субъектность. А аргументы у нас есть. И еще какие! У нас есть что предложить миру. Надо только перестать стесняться и смотреть на своих партнеров снизу вверх", – подчеркнул собеседник.

По его словам, Украине следует готовиться к затяжному противостоянию с Россией.

"Итак, из-за глобальной борьбы между демократией и, скажем так, антидемократией мы оказались на острие ножа. Надо этим пользоваться так, чтобы Украине было выгодно, чтобы мы в первую очередь обеспечили себе безопасность. До тех пор, пока эта глыба на северо-востоке не развалится, нам, как Израилю, придется противостоять агрессивному окружению, в котором мы оказались. Надо учиться жить в условиях затяжной борьбы и постоянного внешнего (и внутреннего тоже) давления. И от того, как мы будем справляться, зависит и наше будущее", – резюмировал Копка.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10-го12-го и 13 января прошли переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

На прошлой неделе Киев негласно посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным канала CNN, он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности".

18 января в Госдепартаменте США подтвердили визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину 19 января. После этого он поедет в Берлин.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, США, Украина, НАТО, СССР, Франция, война, Москва, Кремль, демократия, вооружение, агрессия, политика, безопасность, интервью, Петр Копка, пандемия, Уильям Бернс
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