"Дождь" вырезал из интервью Яценюка слова о том, что "Путин проповедует идеологию нового русского фашизма"

18 января в эфире "Дождя" вышло интервью с Яценюком, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко, агрессия России против Украины и возможность полномасштабного вторжения РФ.

По словам Лаппо, канал вырезал из интервью слова Яценюка о том, что "Путин начал в последнее время проповедовать идеологию нового русского фашизма".

Также в эфир не попала фраза Яценюка: "Русское руководство возглавило новый русский национал-фашизм".

"Считаем, что фрагмент о фашистской сущности деятельности российского руководства принципиально важен, особенно на фоне планов Путина по агрессии против Украины и наращиванию эскалации, когда Украине грозит стотысячная российская армия на ее границах", – отметила Лаппо и опубликовала вырезанный фрагмент интервью.