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"Дождь" вырезал из интервью Яценюка слова о том, что "Путин проповедует идеологию нового русского фашизма"

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Интервью Яценюка "Дождю" вышло 18 января
Интервью Яценюка "Дождю" вышло 18 января
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Российский телеканал "Дождь" вырезал из интервью экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка несколько фраз с критикой президента России Владимира Путина. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

18 января в эфире "Дождя" вышло интервью с Яценюком, в ходе которого обсуждались ситуация вокруг пятого президента Украины Петра Порошенко, агрессия России против Украины и возможность полномасштабного вторжения РФ.

По словам Лаппо, канал вырезал из интервью слова Яценюка о том, что "Путин начал в последнее время проповедовать идеологию нового русского фашизма".

Также в эфир не попала фраза Яценюка: "Русское руководство возглавило новый русский национал-фашизм".

"Считаем, что фрагмент о фашистской сущности деятельности российского руководства принципиально важен, особенно на фоне планов Путина по агрессии против Украины и наращиванию эскалации, когда Украине грозит стотысячная российская армия на ее границах", – отметила Лаппо и опубликовала вырезанный фрагмент интервью.

https://www.facebook.com/lappo.olgaa/videos/630227881557482/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границеи в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, цензура, дождь
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