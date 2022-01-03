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Цимбалюк: Путин сделал Зеленскому комплимент. Для России любая украинская власть на украинских позициях становится нацистской

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Цимбалюк: Нацистами они называют всех людей, которые являются сторонниками независимости Украины
Цимбалюк: Нацистами они называют всех людей, которые являются сторонниками независимости Украины
Фото: Роман Цимбалюк / Facebook

Заявление президента России Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков", стоит расценивать как комплимент. Такое мнение в интервью hromadske выразил корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, который 13 лет проработал в РФ.

"Для России любая украинская власть на украинских позициях автоматически становится нацистской. Потому ориентироваться на это не стоит. На самом деле, это комплимент Владимиру Зеленскому и его команде. Ведь при всех особенностях этого процесса, происходящего между нашими государствами, они не сдают коренных интересов нашего государства. Поэтому Путин бесится вот таким образом", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что российская сторона считает нацистами всех сторонников независимой Украины.

"Вот вы за Украину? Поздравляю, в российской интерпретации вы нацистка и русофобка. Нацистами они называют всех людей, которые являются сторонниками независимости Украины. Это один из элементов российской пропаганды, направленной на разобщение украинцев", – пояснил Цимбалюк.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

В настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря Кулеба. "Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул министр.

Комментируя 21 декабря возможность встречи Зеленского с Путиным, президент Украины заявил, что украинская сторона готова ко встрече с российской в любом формате.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Роман Цимбалюк, Владимир Зеленский
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