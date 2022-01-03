Цимбалюк: Путин сделал Зеленскому комплимент. Для России любая украинская власть на украинских позициях становится нацистской

"Для России любая украинская власть на украинских позициях автоматически становится нацистской. Потому ориентироваться на это не стоит. На самом деле, это комплимент Владимиру Зеленскому и его команде. Ведь при всех особенностях этого процесса, происходящего между нашими государствами, они не сдают коренных интересов нашего государства. Поэтому Путин бесится вот таким образом", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что российская сторона считает нацистами всех сторонников независимой Украины.

"Вот вы за Украину? Поздравляю, в российской интерпретации вы нацистка и русофобка. Нацистами они называют всех людей, которые являются сторонниками независимости Украины. Это один из элементов российской пропаганды, направленной на разобщение украинцев", – пояснил Цимбалюк.